Famiglia Ruiu: L’amore per i nostri figli è il motore della nostra vita

Custodi del Domani: Proteggere i Bambini e la Famiglia

Nell’ambito dell’evento “Custodi del Domani – In difesa dei bambini e della famiglia”, tenutosi presso la Sala Pirelli del Consiglio Regionale della Lombardia a Milano, la Maria Rachele Ruiu, portavoce di Pro Vita & Famiglia onlus, ha espresso con forza il desiderio di creare un mondo migliore per le generazioni future. Attraverso un discorso appassionato, ha sottolineato l’importanza di preservare i valori familiari tradizionali e di educare i bambini al rispetto reciproco e ai limiti, come strumento per la costruzione di un futuro più luminoso.

“L’amore per i nostri figli è il motore che ci muove. Non possiamo restituire ai bambini un mondo dove le persone vengono vendute con l’utero in affitto, in cui viene negato il maschile e il femminile, dove i più fragili, gli anziani, vengono scartati. Vogliamo restituire loro un mondo dove la famiglia, che è culla della vita e che oggi viene indebolita e quasi bistrattata, rappresenta la speranza”.

Per Amore dei Nostri Figli: La Famiglia come Speranza

Durante l’evento, è stato presentato il libro “Per amore dei nostri figli”, scritto da Francesca Romana Poleggi, direttore editoriale della rivista Pro Vita & Famiglia. Quest’opera si pone l’obiettivo di promuovere i valori familiari e di sensibilizzare sul ruolo fondamentale che la famiglia svolge nella società contemporanea. Ruiu ha sottolineato come la famiglia rappresenti un faro di speranza in un periodo contrassegnato da sfide demografiche e sociali.

“La famiglia è il lumicino di speranza di fronte a questo inverno, anche demografico, che stiamo vivendo. I nostri figli li educhiamo all’alterità, al rispetto incondizionato dell’altro e, oltre a sperimentare questo, possono anche vivere le regole, i limiti – ha spiegato Ruiu – perché proprio nei limiti possono trovare le risorse per guardare i loro sogni ed essere felici. Noi siamo convinti che c’è un mondo con tantissime sfide ma, ripartendo dalla famiglia, possiamo restituire ai nostri figli una primavera”.

La Difesa dei Valori Familiari: Un Impegno Costante

L’evento “Custodi del Domani” ha rappresentato un’importante occasione per riflettere sull’importanza di difendere e promuovere i valori familiari nella società contemporanea. Attraverso il lavoro svolto da Pro Vita & Famiglia onlus e l’impegno di figure come Maria Rachele Ruiu e Francesca Romana Poleggi, si cerca di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di preservare la famiglia come pilastro fondamentale per la crescita e lo sviluppo armonioso delle future generazioni.

In conclusione, l’evento ha evidenziato la necessità di proteggere e valorizzare la famiglia come istituzione fondamentale per la società, in grado di trasmettere valori di rispetto, solidarietà e amore verso il prossimo. La speranza di un futuro migliore per i nostri figli risiede nella capacità di preservare e rafforzare il legame familiare, garantendo così una base solida su cui costruire una società più equa e inclusiva.

