Fedez dichiara in udienza di non avere beni intestati, smentendo il Codacons

Fedez risponde al giudice: “No, ho tutto intestato alle mie società”

Durante un processo per diffamazione a Milano nel 2020, il rapper Fedez ha risposto a una domanda del giudice in modo diretto e senza mezzi termini. Secondo quanto riportato nell’esposto presentato dal Codacons alla Guardia di Finanza di Milano e Roma, l’associazione dei consumatori chiede di indagare sul fronte fiscale del gruppo societario del marito di Chiara Ferragni.

La risposta di Fedez al giudice è stata la seguente: “No, ho tutto intestato alle mie società”. Secondo il Codacons, questa risposta “in maniera sintetica ma efficace, fa emergere una personalità incline a ‘sfruttare’ a proprio vantaggio i meccanismi mediante cui si celano le ricchezze personali, situazione questa dove è molto frequente possano annidarsi situazione di elusione fiscale o di vera e propria evasione”.

Il Codacons chiede un’indagine fiscale sul gruppo societario di Fedez

L’esposto presentato dal Codacons alla Guardia di Finanza di Milano e Roma solleva dubbi sul fronte fiscale del gruppo societario di Fedez. L’associazione dei consumatori chiede un’indagine approfondita per verificare se ci siano situazioni di elusione fiscale o evasione.

Secondo il Codacons, la risposta di Fedez al giudice durante il processo per diffamazione evidenzia una personalità che sfrutta i meccanismi per nascondere le proprie ricchezze personali. L’associazione ritiene che sia importante indagare su questa situazione per garantire la corretta applicazione delle norme fiscali.

Fedez e Chiara Ferragni sotto la lente d’ingrandimento

La coppia formata da Fedez e Chiara Ferragni è da tempo sotto la lente d’ingrandimento. Entrambi sono personaggi molto noti nel mondo dello spettacolo e dell’influencer marketing. Le loro attività imprenditoriali e i loro guadagni hanno suscitato l’interesse dei media e del pubblico.

L’esposto presentato dal Codacons alla Guardia di Finanza solleva dubbi sul fronte fiscale del gruppo societario di Fedez. L’associazione chiede un’indagine per verificare se ci siano situazioni di elusione fiscale o evasione. È importante sottolineare che al momento non ci sono prove concrete di irregolarità fiscale da parte della coppia.

In conclusione, la risposta di Fedez al giudice durante il processo per diffamazione ha sollevato interrogativi sulle sue attività finanziarie. Il Codacons ha chiesto un’indagine fiscale sul gruppo societario del rapper, al fine di verificare se ci siano situazioni di elusione fiscale o evasione. Resta da vedere come si evolverà la situazione e se verranno prese eventuali misure legali.

