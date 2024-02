Ferrari domina il secondo giorno di test in Bahrain con Leclerc in volo - avvisatore.it

Charles Leclerc domina la mattinata di test in Bahrain

Charles Leclerc si conferma il più veloce nella seconda giornata di test in Bahrain, anticipando il Gran Premio del Mondiale di Formula 1 del 2024. Il pilota monegasco ha impressionato completando 54 giri, con il miglior tempo di 1’31”750. Dietro di lui, si sono piazzati Lewis Hamilton della Mercedes con 1’32”273 e Oscar Piastri della McLaren con 1’32”328.

Charles Leclerc: “Sono soddisfatto delle prestazioni della vettura e del team. Speriamo di poter confermare questo livello anche in gara.“

Sergio Perez al lavoro con la Red Bull

Nella sessione di test di oggi, la Red Bull ha focalizzato l’attenzione sulle prestazioni di Sergio Perez. Il pilota messicano ha completato ben 59 giri, ottenendo il sesto tempo con 1’32”879. Dopo il dominio di Max Verstappen nella prima giornata, oggi è stato il momento di Perez per mettere alla prova la sua vettura.

Sergio Perez: “Stiamo lavorando duramente per ottimizzare le prestazioni della vettura e prepararci al meglio per la stagione.“

Conclusioni sulla seconda giornata di test

La Ferrari si conferma competitiva con Charles Leclerc in testa alla classifica dei tempi, dimostrando un ottimo potenziale in vista del prossimo Gran Premio. La Red Bull continua a lavorare sodo per affinare le prestazioni, mentre Mercedes e McLaren si confermano come avversari agguerriti. Le sessioni di test sono cruciali per le squadre, che cercano di ottimizzare le regolazioni delle vetture e prepararsi al meglio per la stagione imminente.

