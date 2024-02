“Ferrari SF-24: Le Innovazioni del Cavallino per la Vittoria nel Mondiale 2024”

La nuova Ferrari SF-24: un’evoluzione del passato

La Ferrari ha presentato la sua nuova monoposto, la SF-24, che prenderà parte al Campionato Mondiale di Formula 1 del 2024. Il team di Maranello ha svelato la vettura attraverso un video pubblicato sui suoi canali ufficiali.

Un design familiare con alcune novità

La SF-24 presenta alcune novità rispetto al modello dell’anno precedente. Il muso è più corto e le sospensioni sono di tipo “push rod”. Tuttavia, la vettura non rappresenta una rottura completa con il passato. La parte inferiore del telaio non è così estrema come quella della Red Bull, ad esempio.

Le fiancate presentano un’entrata più pronunciata e un concetto simile a quello adottato dalla Red Bull, anche se meno estremo. Il muso e le fiancate sono caratterizzati da una combinazione di giallo Modena e strisce bianche. A prima vista, la macchina sembra seguire un concetto già visto l’anno scorso, senza spingersi agli estremi come l’Aston Martin.

Leclerc: “La SF-24 ci darà la possibilità di tornare a vincere”

Charles Leclerc, pilota della Ferrari, ha commentato la nuova vettura: “È sempre emozionante dopo tanto tempo. Avevo molta voglia di vedere il nuovo design, che mi piace molto”. Il pilota monegasco di 26 anni ha poi aggiunto: “Ci sono piccole differenze rispetto all’anno scorso. È bello vedere la nuova macchina dopo tanto lavoro. Non ho avuto un ruolo specifico nel design. A livello tecnico, abbiamo espresso le nostre opinioni. Per quanto riguarda il design, abbiamo persone competenti che si occupano di questo, noi ci godiamo il risultato”.

Leclerc ha anche parlato delle aspettative per la stagione: “La SF-24 promette di essere meno sensibile e più facile da guidare, il che è esattamente ciò di cui abbiamo bisogno per fare bene. Mi aspetto un progresso in molti aspetti e, dalle simulazioni, sembra che siamo sulla strada giusta. Quest’anno l’obiettivo è essere sempre in testa: voglio regalare ai nostri tifosi delle belle gare e tornare a dedicare loro delle vittorie”.

Con la presentazione della SF-24, la Ferrari ha mostrato al mondo la sua nuova creazione per la stagione di Formula 1 del 2024. Nonostante alcune novità, la vettura sembra essere un’evoluzione del passato, mantenendo un design familiare ma con alcune modifiche tecniche che promettono miglioramenti. Ora non resta che aspettare l’inizio del campionato per vedere se la SF-24 porterà la Ferrari alla vittoria.

