Fiorello annuncia in diretta: Amadeus, basta Sanremo

Fiorello e il suo esordio al Festival di Sanremo

Fiorello, il famoso showman italiano, ha fatto il suo esordio sul palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo. Vestito con un elegante frac illuminato da luci a LED, ha cantato accompagnato dai Light Balance, una compagnia ucraina di Kiev famosa in tutto il mondo. Con il suo solito umorismo, Fiorello ha scherzato sul fatto di essere stato in carica tutto il pomeriggio per preparare la sua performance.

Durante il suo intervento, Fiorello ha anche scambiato battute con Amadeus, il conduttore del festival, riguardo alle incredibili percentuali di ascolto raggiunte dall’evento. Con grande ironia, ha detto: “Tu col 67% sei non un partito politico ma un’intera coalizione da solo. Questo vince le europee e si prende l’Eurofestival“. Le sue parole hanno suscitato risate tra il pubblico presente.

Non poteva mancare l’ironia riguardo al fatto che questo sarebbe stato il “non” sesto festival di Amadeus come conduttore. Fiorello ha scherzato dicendo che Amadeus aveva bisogno di riposo. Poi, rivolgendosi al figlio del conduttore, seduto in prima fila, ha detto: “Io penso a José, sono cinque anni che sei lì. Gli italiani ti hanno visto crescere su quella sedia. L’anno prossimo che farai? Ti tocca andare a scuola. Immagino il professore: José Sebastiani, con il codice 01….“.

Infine, Fiorello si è congedato dal palco per andare a cambiarsi. Con una battuta ironica sulla lunghezza della serata, ha detto: “Vado perché qui quando l’ultimo ha finito di cantare, il primo è già in tournée“. La sua esibizione è stata molto apprezzata dal pubblico e ha segnato un inizio spettacolare per il suo ruolo di co-conduttore del Festival di Sanremo.

