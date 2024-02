Fiorello e Amadeus insieme per il gran finale di Sanremo

Sanremo 2024: Fiorello e Amadeus conducono la quinta serata

La quinta e ultima serata del Festival di Sanremo 2024 è finalmente arrivata, con una grande novità: Fiorello si unisce ad Amadeus come co-conduttore dell’Ariston. Amadeus, già noto per i suoi record di ascolti e per aver ottenuto lo share più alto di sempre, si prepara a concludere in grande stile. La serata si apre con la Banda dell’Esercito e l’esecuzione dell’Inno di Mameli, per poi dare spazio a tutti i 30 cantanti in gara.

Ospiti speciali e performance emozionanti

La finale di Sanremo 2024 promette di essere ricca di ospiti e performance emozionanti. Tra gli ospiti attesi ci sono Roberto Bolle, il famoso ballerino, Luca Argentero, attore di successo, e Gigliola Cinquetti, che torna a Sanremo per celebrare i 60 anni del suo brano “Non ho l’età”. Durante la serata, ci sarà anche un collegamento con Piazza Colombo e l’esibizione di Tananai, mentre sulla Costa Smeralda tornerà Tedua.

La scaletta della finale

Ecco la scaletta della finale di Sanremo 2024:

– Renga e Nek aprono la serata con le loro esibizioni.

Seguono Big Mama, Gazzelle, Dargen D’amico, Il Volo, Loredana Bertè, Negramaro, Mahmood, Santi Francesi, Diodato, Fiorella Mannoia, Alessandra Amoroso, Alfa, Irama e Ghali.

La gara continua con Annalisa, Angelina Mango, Geolier, Emma, Il Tre, Ricchi e Poveri, The Kolors, Maninni, La Sad, Mr Rain, Fred de Palma, Sangiovanni, Clara e Bunker 44.

La serata si conclude con l’esibizione di Rose Villain.

La finale di Sanremo 2024 si preannuncia come una serata indimenticabile, con grandi ospiti, emozionanti performance e la presenza di Fiorello al fianco di Amadeus. Non resta che attendere e godersi lo spettacolo!

