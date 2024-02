Fiorello progetta Sanremo 2025, Clerici-Cattelan coppia sorprendente

Fiorello propone Antonella Clerici e Alessandro Cattelan come conduttori di Sanremo 2025

Fiorello, reduce dalla sua esperienza a Sanremo insieme a Biggio, Casciari e il resto del cast di ‘Viva Rai2!’, torna al Foro Italico per il suo show. Accompagnato dalla sigla di Jovanotti, il cast srotola uno striscione che recita “Pensati a Roma”, simile a quello utilizzato per Sanremo. La folla accorsa fin dalle prime ore del mattino applaude e si diverte con la musica, i balli e le risate. In questa nuova settimana del Mattin Show dei record, Fiorello accoglie un’ospite speciale: Antonella Clerici.

Durante la diretta, Fiorello sorprende la conduttrice con una chiamata improvvisa e la mette subito alle strette: “Se ti proponessero di condurre il Festival di Sanremo, accetteresti?”. Antonella risponde prontamente: “Con un amico come te, forse”. Fiorello suggerisce che sarebbe perfetta come coppia con Alessandro Cattelan. Antonella si dimostra aperta all’idea: “Potrebbe essere, adoro Alessandro. Penso che sia giusto dare spazio ai giovani e, in ogni caso, non avrei nulla da perdere. Anche se il Festival dovesse andare male, non sarebbe la fine del mondo. Comunque, tifo per una donna come Direttore Artistico”. Fiorello esclama entusiasta: “Che bello! Noi tifiamo per voi!” prima di chiudere la chiamata.

Un’altra ospite speciale di questa puntata è la vincitrice di Sanremo 2024, Angelina Mango. Durante l’intervista, Angelina rivela a Fiorello che dopo la sua ultima apparizione nello show, chiamò la sua agente convinta che Amadeus non l’avesse scelta per Sanremo. Fiorello risponde prontamente: “Ma è stato ancora più bello quando poi è arrivata la conferma! Ricordo che la sera della finale, appena ho letto sul cartoncino di Amadeus che saresti stata tu la vincitrice, avrei voluto gridarlo a tutti! Hai vinto anche il Tesoretto di ‘Ballando con le stelle’, che era lì, libero. Io comincerei a pensare a un tour nei palazzetti…”. Angelina, tuttavia, rimane cauta: “Una cosa alla volta”, risponde sorridendo, prima di esibirsi dal vivo con il corpo di ballo di Viva Rai2!, mentre il pubblico si scatena sulle note del suo brano vincitore, ‘La noia’.

