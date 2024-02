Firenze: Mille persone formano catena umana sui Lungarni per la pace

Mobilitazione per la pace a Firenze: una catena umana lungo i lungarni

Una catena umana composta da un migliaio di persone si è formata lungo i lungarni a Firenze, da ponte Santa Trinità a ponte alla Carraia, in un gesto simbolico di sostegno all’iniziativa ‘Cessate il fuoco in Palestina ed Ucraina’. Questa mobilitazione nazionale per la pace è stata promossa da Assisi Pace Giusta e Europe for Peace, con la partecipazione di numerose realtà pacifiste fiorentine, che hanno sventolato bandiere arcobaleno della Pace.

Condanna degli episodi a Pisa e Firenze: appello alla partecipazione democratica

Durante l’evento, è stata espressa ferma condanna per gli episodi avvenuti recentemente a Pisa e Firenze, in cui le forze dell’ordine hanno caricato i manifestanti a favore della Palestina. Ilaria Lani della Cgil Firenze ha dichiarato: “Non ci faremo intimidire, la risposta che dobbiamo dare è quella della partecipazione democratica. Vogliamo che il nostro paese, come dice la nostra Costituzione, sia in prima fila nel ripudiare la guerra e nel costruire una politica di pace.” Lani ha inoltre annunciato la preparazione di una manifestazione nazionale per sensibilizzare sull’importanza di fermare i conflitti in corso in Palestina e in Ucraina: “Abbiamo bisogno di marcare una presenza per dire che la soluzione non sono le armi.”

Impegno per la pace: unione per un futuro migliore

L’unione di tante persone lungo i lungarni di Firenze rappresenta un gesto significativo di impegno per la pace e di solidarietà verso le popolazioni colpite dai conflitti. In un momento in cui il mondo è segnato da tensioni e violenze, è fondamentale che la società civile si faccia sentire e si mobiliti per promuovere valori di pace e dialogo. L’iniziativa a Firenze è solo uno dei tanti segnali di speranza e di volontà di costruire un futuro migliore per tutti, basato sulla cooperazione e sul rispetto reciproco.

