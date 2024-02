Firme apocrife di Marella Agnelli nell’eredità: indagine del pm

Indagine sulla documentazione di Marella Caracciolo

La procura di Torino ha aperto un’inchiesta sulla documentazione di Marella Caracciolo, vedova di Gianni Agnelli, riguardante “aggiunte testamentarie” e “contratti di locazione degli immobili italiani”. Questo emerge da un decreto di perquisizione notificato dalla guardia di finanza, in seguito a un esposto presentato da Margherita Agnelli, figlia di Marella e dell’Avvocato.

Le accuse contro Marella Caracciolo

Secondo il documento della procura di Torino, Margherita Agnelli avrebbe sollevato diverse questioni riguardo alla documentazione di sua madre. Le accuse riguardano principalmente “aggiunte testamentarie” e “contratti di locazione degli immobili italiani”. I pubblici ministeri stanno indagando per verificare la veridicità di queste affermazioni.

Le tesi di Margherita Agnelli

Il documento della procura di Torino richiama le varie tesi sostenute da Margherita Agnelli riguardo alla documentazione di sua madre. Nonostante non siano state fornite ulteriori informazioni sulle specifiche accuse, sembra che Margherita abbia sollevato dubbi sulla validità delle “aggiunte testamentarie” e dei “contratti di locazione degli immobili italiani” di Marella Caracciolo.

Secondo quanto riportato, la documentazione oggetto dell’inchiesta sarebbe di “rilievo” e potrebbe avere implicazioni legali significative. Tuttavia, è importante sottolineare che al momento si tratta solo di accuse e che la procura di Torino sta ancora indagando per stabilire la veridicità delle stesse.

In conclusione, l’inchiesta sulla documentazione di Marella Caracciolo, vedova di Gianni Agnelli, è ancora in corso. Le accuse sollevate da Margherita Agnelli riguardano principalmente “aggiunte testamentarie” e “contratti di locazione degli immobili italiani”. La procura di Torino sta indagando per verificare la veridicità di queste affermazioni e stabilire se ci sono implicazioni legali. Resta da vedere come si svilupperà questa vicenda e quali saranno le conseguenze per Marella Caracciolo.

