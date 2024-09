Forte temporale colpisce Roma: disagi al traffico e ai trasporti nella Capitale

Ultimo aggiornamento il 25 Settembre 2024 by Giordana Bellante

Un intenso temporale ha investito Roma a partire dalla notte, portando con sé forti piogge che hanno creato numerosi disagi fin dalle prime ore del mattino. La città, già nota per le sue criticità legate alle condizioni meteorologiche avverse, ha registrato un aumento dei problemi di viabilità e trasporto, specialmente nelle zone sud-ovest. La situazione resta monitorata dalle autorità competenti, che hanno emesso avvisi per possibili sviluppi nel corso della giornata.

Strade allagate nella Capitale

Allagamenti significativi

Nel cuore della mattinata del 25 settembre, via Cristoforo Colombo ha subito l’impatto diretto del maltempo, con notevoli accumuli d’acqua all’altezza di viale dell’Oceano Indiano. Anche l’Eur, uno dei quartieri più importanti della Capitale, ha fatto registrare strade invase dall’acqua proprio nei pressi di piazzale Pier Luigi Nervi. La carreggiata in direzione centro era particolarmente critica, rendendo difficile il passaggio per i veicoli in transito.

Inoltre, la zona di Decima ha visto situazioni similari, con viale Camillo Sabatini che presentava evidenti problemi di viabilità. Questi eventi atmosferici non solo hanno causato disagi per i conducenti, ma hanno anche creato serie difficoltà per i pedoni costretti a trovare vie alternative per evitare le strade allagate.

Criticità e interventi

Per affrontare l’emergenza allagamenti, le autorità locali hanno avviato azioni di monitoraggio e intervento. Squadre di addetti alla manutenzione stradale sono state messe in campo per garantire la libera circolazione e ridurre al minimo i disagi. Nonostante gli sforzi, si stima che i principali assi viari della Capitale potrebbero continuare a risentire di rallentamenti e intralci anche nelle ore successive, dunque si invita la cittadinanza a prestare attenzione e utilizzare i mezzi pubblici o alternative per i propri spostamenti.

Maltempo e trasporti in difficoltà

Ritardi e cancellazioni nei trasporti

Il forte maltempo ha avuto ripercussioni anche sulla rete dei trasporti pubblici romani. In particolare, la linea ferroviaria Roma-Viterbo ha subito rallentamenti significativi sin dalle 5:40 della mattina. La causa è stata identificata in problematiche legate al maltempo a Cesano, dove gli interventi tecnici erano già in corso. Questi imprevisti hanno creato un quadro di ritardi che, secondo le stime di Trenitalia, sono arrivati a toccare anche i 50 minuti, insieme a varie cancellazioni di corse.

In un contesto di emergenza, gli utenti delle ferrovie regionali sono stati costretti ad affrontare attese prolungate, mentre il servizio è rientrato nella normalità solo intorno alle 7:25. Anche il servizio della Metromare ha subìto uno stop totale all’inizio della giornata, con chiusura delle stazioni in entrambe le direzioni.

Analisi della situazione

Le frequenze e le linee sono state ristabilite nel giro di poche ore, ma non senza creare difficoltà per i pendolari. Per coloro che viaggiano con la linea 889, il percorso ha visto dei rallentamenti a causa di allagamenti in via della Magliana, dove è stato necessario adeguare le tratte per garantire la continuità del servizio.

Anche in questo caso, le autorità e le aziende di trasporto pubblico stanno monitorando la situazione, pronti ad attuare misure di sicurezza per garantire l’incolumità di passeggeri e pendolari. Le condizioni meteo avverse rappresentano sempre una sfida per il sistema dei trasporti di una grande città come Roma.

Allerta gialla e previsioni meteo

Avviso di allerta meteo

Nella giornata di oggi, la Direzione emergenza, protezione civile e Due 112 della Regione Lazio ha emesso un’allerta gialla, segnalando precauzioni specifiche per la cittadinanza. L’allerta, che potrebbe estendersi anche oltre le 18-24 ore successive, prevede precipitazioni che vanno da condizioni isolate a diffuse, con possibili rovesci temporaleschi di intensità variabile.

Previsioni per il resto della giornata

Secondo le previsioni fornite dal meteorologo 3bmeteo, nella Capitale sono attesi cieli molto nuvolosi o coperti durante la mattinata, con piogge che potrebbero apportare fino a 23 mm di acqua. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 25°C, mentre la minima sarà di circa 19°C. Inoltre, si prevede che lo zero termico possa raggiungere i 3402 m. I venti saranno tesi, provenienti da sud-sudest nel corso della giornata.

Sia le autorità locali che i meteorologi invitano la popolazione a rimanere informata riguardo agli sviluppi della situazione, raccomandando di prestare particolare attenzione agli avvisi meteo.