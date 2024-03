Frosinone spari in un bar del centro | Due morti e due feriti gravi, tragedia

Tragedia a Frosinone: Spari in un Bar del Centro, Due Morti e Due Feriti Gravi

Frosinone è scossa da una tragica sparatoria avvenuta in un bar del centro, culminata con due giovani uccisi e due feriti gravemente. I colpi mortali hanno colpito le vittime alla testa e al torace, gettando la comunità nella disperazione.

Scontro Mortale dopo una Lite

Gli agenti della Squadra Mobile sono intervenuti sul luogo del crimine per investigare sulla sparatoria, che sembra essere derivata da uno scontro tra un gruppo di clienti di origine albanese e due individui arrivati in auto. Dopo un acceso scambio di battute, uno degli uomini ha estratto una pistola e ha aperto il fuoco, colpendo quattro persone presenti nel locale. Il killer e il suo complice si sono successivamente allontanati rapidamente a bordo della stessa vettura utilizzata per arrivare sul posto.

Il Sollievo delle Autorità

Il sindaco di Frosinone, visibilmente scosso, ha dichiarato: “Sono sconvolto, non riesco a dire niente. Per me è inspiegabile quanto è accaduto, è una ferita per tutta la città.” Questo ennesimo episodio di violenza arriva dopo una serie di preoccupanti segnali di criminalità nella provincia, con l’aggressione, maltrattamento e rapina dell’assessore alle Finanze Adriano Piacentini nei giorni precedenti.

Le autorità locali, già allertate dai recenti eventi, stavano cercando soluzioni per affrontare l’aumento della criminalità. La comunità ora chiede giustizia e misure concrete per garantire la sicurezza della città.