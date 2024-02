Fuga ammoniaca: evacuato ITI Lucca per emergenza in laboratorio chimica - avvisatore.it

Evacuazione alla scuola Iti Fermi di Lucca a causa di una perdita di ammoniaca

È stata evacuata la scuola Iti Fermi di Lucca, nel quartiere San Filippo, a causa di una perdita di ammoniaca nel laboratorio di chimica. Sono state evacuate 85 persone, tra studenti e insegnanti, a seguito dell’incidente. Un professore e uno studente hanno avvertito bruciore agli occhi e sono stati trasportati all’ospedale cittadino San Luca per accertamenti.

Intervento dei vigili del fuoco per risolvere la situazione

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con il Nbcr (nucleo contrasto rischio nucleare, biologico, chimico, radiologico) e una squadra con l’Aps (autoprotettori speciali). Una volta giunti sul luogo dell’incidente, i pompieri hanno rilevato la presenza di vapori di ammonio nell’aria, la cui causa è ancora in fase di accertamento.

Preoccupazione per la sicurezza degli studenti e del personale scolastico

L’evacuazione della scuola Iti Fermi di Lucca a causa della perdita di ammoniaca nel laboratorio di chimica ha suscitato preoccupazione per la sicurezza degli studenti e del personale scolastico. Le autorità competenti stanno indagando sulle cause dell’incidente e si stanno prendendo tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza di tutti coloro che frequentano l’istituto.

