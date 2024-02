Funerali a Bolzano per una vittima dell'incidente in Canada - avvisatore.it

Addio ad Andreas Widmann junior: i funerali nel duomo di Bolzano

Nel suggestivo scenario del duomo di Bolzano si sono svolti i funerali di Andreas Widmann junior, una delle vittime dell’incidente con l’elicottero durante un’escursione di eliskiing in Canada. Durante la cerimonia, padre Willibald Hopfgartner ha commosso i presenti con queste parole:

«Quando ho saputo della tua morte ti ho mandato sul telefonino un ultimo messaggio: Benvenuto in cielo alla messa celeste».

Il sacerdote ha ricordato il lungo impegno di Andreas come chierichetto nella chiesa dei Francescani, fino alla maturità, e ha accolto anche alcuni amici superstiti dell’incidente.

Omelia commovente del decano Bernhard Holzer

In un duomo affollato di parenti, amici ed ex compagni di scuola, il decano Bernhard Holzer ha tenuto un’omelia toccante, affermando:

«La vita non è giusta, anche la sacra scrittura parla della morte come di un ladro».

Holzer ha ricordato il significativo brano cantato dal coro, “Der Weg”, primo pezzo del cantante tedesco Herbert Groenemeyer dopo anni di silenzio seguito alla prematura scomparsa della moglie. Ha inoltre condiviso alcuni ricordi della moglie di Widmann, Laura, sottolineando la sua gioia di vivere e il suo spirito positivo. Al termine della messa, ha preso la parola il fratello di Laura, presente al viaggio in Canada ma non coinvolto nell’incidente, raccontando un tenero aneddoto: la figlia di tre anni che chiedeva se “papà si è arrampicato in cielo su una corda”.

Prossimi funerali di Heinzel Oberrauch

I funerali di Heinzel Oberrauch, l’altra vittima altoatesina dell’incidente, sono previsti per il prossimo martedì, completando così il commovente addio alle vittime di questa tragedia.

