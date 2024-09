Garden Toscana Resort: un’esperienza estiva in continua evoluzione tra natura e professione

Ultimo aggiornamento il 26 Settembre 2024 by Redazione

La stagione estiva si sta esaurendo, ma il Garden Toscana Resort continua a brillare come meta privilegiata per famiglie, sportivi e professionisti. Situato nel cuore della natura toscana, questo resort si evolve per rispondere alle esigenze di tutti, dai più piccoli agli adulti, con una serie di eventi e programmi che uniscono relax, apprendimento e lavoro.

Garden Toscana Resort: un paradiso per famiglie e sportivi

Il Garden Toscana Resort è diventato il punto di riferimento per una vacanza a misura di famiglia, grazie alla sua combinazione di sport, natura e attività ricreative. Quest’estate, il resort ha intrapreso progetti innovativi che si aggiungono alle innumerevoli esperienze offerte ai piccoli ospiti. Tra le iniziative più significative, spicca la collaborazione con il Monza Calcio, che ha portato a un programma di allenamenti della durata di 9 settimane, coinvolgendo oltre 300 giovani atleti di età compresa tra i 5 e i 14 anni. Durante questo periodo, sono state realizzate circa 400 ore di allenamento, che hanno contribuito a formare giovani talenti nel mondo del calcio.

Parallelamente, il resort ha avviato una nuova partnership con i Parchi della Val di Cornia, attraverso la quale sono stati attuati laboratori di archeologia sperimentale. Questi laboratori sono stati condotti da esperti del settore e hanno avuto l’obiettivo di avvicinare i bambini alla storia, offrendo un metodo di apprendimento pratico e coinvolgente. Con tali iniziative, il Garden Toscana Resort dimostra di avere a cuore l’importanza dell’educazione e dello sviluppo delle nuove generazioni.

Un impegno costante per la famiglia e il benessere dei bambini

Il concetto di “family” permea ogni aspetto del Garden Toscana Resort. Grazie a una serie di iniziative pensate per le famiglie, il resort ha creato un ambiente accogliente e sicuro per i bambini. Tra queste iniziative traspare il progetto “Buono al Cubo”, in collaborazione con la Fondazione De Marchi, che sottolinea l’importanza di una corretta alimentazione e sostenibilità. Quest’anno, il progetto è stato ampliato, introducendo un nutrizionista e laboratori per i piccoli. Ai genitori vengono proposti incontri dedicati, mentre il Corner Kids presso il ristorante offre un’esperienza ristorativa su misura per le famiglie.

Per i più piccoli, il Resort ha previsto anche un servizio di Infant Club, pensato per garantire assistenza personalizzata ai bambini dai 12 ai 36 mesi. Questo servizio è stato progettato per permettere ai genitori di approfittare in modo sereno delle altre offerte del resort, avendo la certezza che i propri figli siano in buone mani e attentamente seguiti da operatori specializzati.

La Garden SPA è un altro aspetto fondamentale del progetto “family”, con l’introduzione della Family Spa Experience. Questa nuova offerta consente ai genitori di condividere momenti di relax con i propri figli, promuovendo una connessione autentica e un’esperienza benessere condivisa. Con tutte queste proposte, il Garden Toscana Resort si configura come una destinazione completa per famiglie in cerca di un soggiorno arricchente.

Un resort versatile per eventi aziendali e incontri di lavoro

Oltre a essere una meta di vacanza per famiglie, il Garden Toscana Resort si sta affermando anche come una scelta primaria per eventi aziendali e professionali. Grazie a una struttura moderna e ben attrezzata, il resort si presta perfettamente alla realizzazione di incontri, seminari, team building e cene di gala. Le diverse aree dedicate agli eventi consentono di pianificare manifestazioni di ogni tipo, dimostrando che il resort ha saputo adattarsi alle nuove esigenze della clientela.

Il Centro Congressi, dotato di uno spazio di 880 mq e diverse sale meeting modulari, può ospitare fino a 400 partecipanti. Inoltre, il Garden Theatre rappresenta il fiore all’occhiello della struttura: con una capienza di 800 posti, offre un’acustica ottimale, garantendo una qualità di ascolto eccellente per i partecipanti a conferenze e presentazioni. Questi spazi permettono di vivere eventi indimenticabili in un contesto naturale suggestivo di 14 ettari.

In questa stagione, sono attesi oltre 100 eventi, confermando il Resort come una meta MICE ideale, con un team specializzato pronto a supportare i clienti in ogni fase dell’organizzazione. La professionalità degli eventi proposti, unita alla bellezza del paesaggio circostante, rende il Garden Toscana Resort un luogo dove condividere esperienze, valori e successi professionali in un ambiente unico e stimolante.