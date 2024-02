Gino Cecchettin, avvocato, smentisce candidatura: notizia infondata

Gino Cecchettin smentisce le voci sulla sua candidatura alle europee

Le voci che circolano riguardo alla presunta candidatura di Gino Cecchettin alle elezioni europee sono state smentite dai suoi avvocati. Secondo gli avvocati Nicodemo Gentile e Stefano Tigani, tali notizie sono “prive di fondamento e quindi false”.

Gentile e Tigani hanno dichiarato: “Il signor Gino Cecchettin, nostro tramite, rappresenta che le notizie secondo le quali lo stesso sarebbe in procinto di candidarsi o di essere candidato alle elezioni europee con il Partito Democratico sono prive di fondamento e quindi false”.

Cecchettin è molto contrariato da queste voci, che stanno generando numerosi commenti diffamatori e inaccettabili. Non può accettare che si diffonda un messaggio falso secondo cui sta approfittando della tragedia che ha colpito la sua famiglia per trarne notorietà o vantaggi personali. Pertanto, sta valutando eventuali azioni legali per tutelare la sua persona.

