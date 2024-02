Giocattoli per bambini bisognosi: il sogno di Giulia diventa realtà

L’eredità di Giulia Zedda: un sogno che continua a vivere

Sono trascorsi sei anni dalla scomparsa di Giulia Zedda, la bambina di soli 10 anni che ha lasciato un segno tangibile di generosità e solidarietà. Il suo desiderio di donare i suoi giochi ai bambini meno fortunati non è stato dimenticato, ma si è trasformato in un’associazione di volontariato attiva in molteplici ambiti. Oltre all’assistenza ai bambini malati e alle loro famiglie al di fuori della Sardegna, l’associazione si impegna nel fornire supporto sanitario e psicologico ai giovani pazienti, acquistando attrezzature mediche essenziali come poltrone letto e persino un’ambulanza pediatrica con una culla speciale.

L’onorificenza a Eleonora Galia e il riconoscimento dell’impegno

Eleonora Galia, madre di Giulia, ha ricevuto un importante riconoscimento: l’onorificenza al Merito della Repubblica, conferitale dal presidente Sergio Mattarella. Tuttavia, con umiltà, sottolinea che questo premio non è solo suo, ma di tutto il team di volontari e soci dell’associazione “Il sogno di Giulia Odv”. In merito a ciò, afferma con gratitudine: “Sono onorata ma devo dire che questo riconoscimento non è solo per me perché non sono sola: c’è mio marito Alfio Zedda e tutti i volontari, soci e componenti del direttivo dell’associazione Il sogno di Giulia Odv.”

Crescita e nuove iniziative: il futuro dell’associazione

Da quando è stata fondata nel 2018, l’associazione ha continuato a crescere e a lanciare nuove iniziative per supportare i bambini bisognosi. Progetti come “Un gancio in mezzo al cielo” e “Fill’e anima” testimoniano l’impegno costante nel fornire aiuto concreto alle famiglie in difficoltà. Inoltre, l’obiettivo futuro dell’associazione è ambizioso: realizzare una pet therapy, una borsa di studio per il conservatorio e persino un hospice per i bambini più piccoli, mantenendo vivo il ricordo e il desiderio di Giulia di aiutare chi è nel bisogno.

