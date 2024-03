Giornata Tesa a Budapest: Minacce e Tensioni nell’Aula di Giustizia

Nel cuore di Budapest si è svolta oggi la seconda udienza del processo che vede coinvolta Ilaria Salis, attivista milanese detenuta in Ungheria e al centro di un turbine di polemiche. Tuttavia, il clima che ha pervaso il tribunale non è stato pacifico, ma anzi, intriso di tensione e minacce.

Il Sinistro Benvenuto: Minacce e Insulti

Appena giunti al tribunale, un gruppo di estremisti di destra ha riservato un sinistro benvenuto al gruppo di amici e legali di Ilaria Salis. Con tono minaccioso e aggressivo, hanno dichiarato: “Stai zitto o ti spacco la testa”, gettando così un’ombra di paura e tensione sull’evento processuale.

L’Intimidazione tramite i Telefonini

Le intimidazioni non si sono limitate alle parole, ma hanno trovato eco anche nella tecnologia. I presenti sono stati ripresi con i telefonini mentre venivano minacciati e insultati nel loro arrivo al tribunale. Il traduttore presente ha confermato che le aggressioni verbali erano dirette e preoccupanti, creando un clima di forte intimidazione.

Le Minacce contro Esponenti e Amici

Tra le quindici persone minacciate si contavano non solo gli amici e i legali di Ilaria Salis, ma anche figure di spicco come Zerocalcare e esponenti del movimento Giuristi democratici. La portata delle minacce dimostra la gravità e la ferocia dell’attacco subito, mettendo in luce la delicatezza della situazione e l’importanza di affrontare tali episodi con determinazione e fermezza.

Conclusioni

La giornata a Budapest si è rivelata non solo un momento processuale, ma anche un triste esempio di come le divergenze politiche possano sfociare in violenza e intimidazioni. L’episodio sconvolgente accaduto all’udienza di oggi sottolinea l’importanza di proteggere il diritto alla difesa e di combattere ogni forma di minaccia e violenza nel mondo giuridico e sociale.