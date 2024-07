“Grande festa in onore di Peppino di Capri per i suoi 85 anni.”

Ultimo aggiornamento il 25 Luglio 2024 by Francesca Monti

Peppino di Capri, uno dei grandi pilastri della musica italiana, festeggerà il suo ottantacinquesimo compleanno il prossimo sabato 27 luglio. Con oltre 65 anni di carriera all’attivo, il celebre interprete napoletano si prepara a celebrare un traguardo straordinario in compagnia dei suoi cari e amici sull’amatissima isola che gli ha dato i natali, anticipando un regalo davvero sorprendente.

Una vita straordinaria raccontata in una fiction Rai

La straordinaria vita artistica di Peppino di Capri sarà presto raccontata in una attesa fiction della Rai, intitolata ‘Champagne’, in riferimento al celebre brano che da oltre cinquanta anni lo accompagna. Le riprese della produzione televisiva dureranno cinque settimane, con location tra l’isola azzurra e Napoli, e prenderanno il via a settembre. In questi giorni è in corso il casting per trovare un giovane talento del pianoforte, tra i cinque e gli otto anni, che interpreterà il giovane Giuseppe Faiella, il nome d’arte di Peppino di Capri.

Un’icona della musica italiana che continua a brillare

L’eredità artistica di Peppino di Capri, con due vittorie al Festival di Sanremo e un prestigioso premio alla carriera ricevuto nel 2023, continua a brillare nel panorama musicale italiano. Dai suoi successi degli anni ’50 fino alle collaborazioni con artisti internazionali come i Beatles, Peppino ha regalato alla cultura musicale italiana capolavori intramontabili come ‘Malatia’, ‘Tu’ e ‘Me chiamm ammore’, conquistando cuori in diverse generazioni.

Omaggi e celebrazioni per l’artista iconico

In occasione dell’importante traguardo degli 85 anni di Peppino di Capri, numerosi omaggi sono in programma per celebrare il talento e la carriera di questo grande artista. Dal magazine televisivo ‘Felicità – La stagione della famiglia’ su Rai2, che gli dedicherà uno spazio speciale, fino alla serata di apertura della prossima stagione del Trianon Viviani, diretto da Marisa Laurito e che vedrà la partecipazione di numerosi artisti celebri, la festa in onore di Peppino di Capri si preannuncia indimenticabile.

Gli 85 anni di Peppino di Capri sono un’occasione unica per celebrare la straordinaria carriera di un’icona della musica italiana. Con il suo inconfondibile stile e la sua voce unica, Peppino di Capri continua a emozionare il pubblico di ogni età e a lasciare un’impronta indelebile nella storia della musica italiana. Le celebrazioni in corso e in programma sono il meritato tributo a un artista che ha saputo conquistare il cuore di intere generazioni.