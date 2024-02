Houthi vieta navigazione a navi Israele, Usa e Gb nel Mar Rosso

Houthi vietano navi israeliane, statunitensi e britanniche

Gli Houthi, i ribelli yemeniti, hanno emesso un divieto per le navi di proprietà di individui ed entità israeliane, statunitensi o britanniche, vietando loro l’accesso al Mar Rosso, al Golfo di Aden e al Mar Arabico. Il Centro di coordinamento delle operazioni umanitarie degli Houthi ha comunicato alle compagnie marittime e alle società di assicurazione questa restrizione, che si estende anche alle navi battenti bandiera di Israele. Questa mossa rappresenta un’ulteriore escalation delle tensioni nella regione.

Il divieto riguarda navi israeliane, statunitensi e britanniche

Vietato l’accesso al Mar Rosso, al Golfo di Aden e al Mar Arabico

Nuovi attacchi sospetti degli Houthi

Recentemente, il sistema di difesa aerea Arrow ha intercettato un missile balistico lanciato presumibilmente dagli Houthi nello Yemen, in direzione di Eilat. Nonostante il missile sia stato abbattuto, le autorità israeliane hanno riferito che non ha violato lo spazio aereo del paese. Altri rapporti indicano un presunto attacco con missili a una nave al largo delle coste dello Yemen, causando un incendio a bordo. Le forze della coalizione stanno attualmente rispondendo a questa situazione critica.

Interdetto missile balistico degli Houthi verso Eilat

Presunto attacco missilistico a nave al largo delle coste dello Yemen

Reazioni alle azioni degli Houthi

Le azioni degli Houthi continuano a destare preoccupazione a livello internazionale, con molte nazioni che monitorano da vicino la situazione in Medio Oriente. Gli attacchi sospetti e le restrizioni sul traffico marittimo sollevano interrogativi sulla stabilità della regione e sull’escalation del conflitto. È fondamentale per la comunità internazionale trovare soluzioni diplomatiche per evitare una maggiore escalation delle ostilità.

Preoccupazione internazionale per le azioni degli Houthi

Necessità di soluzioni diplomatiche per evitare escalation

