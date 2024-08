I Traindeville presentano il nuovo album “Racconti Romani” all’Aniene Festival con Paolo Pesce Nanna

Ultimo aggiornamento il 1 Agosto 2024 by Luisa Pizzardi

In attesa dell’uscita del loro nuovo album “Racconti Romani” previsto per ottobre 2024, I Traindeville sono pronti a conquistare il pubblico all’Aniene Festival. Questa esibizione segue un successo ottenuto durante l’Ottobrata Monticiana nell’ottobre 2023, e promette di mescolare musica e teatro in un’esperienza coinvolgente. Accanto al duo, ci sarà l’eclettico Paolo Pesce Nanna, attore e scrittore noto per i suoi monologhi ricchi di ironia e osservazioni sulla società contemporanea. Sarà un evento imperdibile, che unisce canzoni inedite e classici della tradizione romana, creando una forma di teatro-canzone che celebra la cultura caputina.

Il progetto musicale di Traindeville

Origini e stile musicale

I Traindeville, composti da Ludovica Valori e Paolo Camerini, hanno costruito un’identità artistica forte nel panorama musicale italiano. Ludovica, con la sua voce e fisarmonica, insieme a Paolo, che si occupa del contrabbasso e del basso acustico, riescono a creare un mix unico che attinge a diverse tradizioni musicali. La band è nota per la sua capacità di esplorare con gusto e creatività il microcosmo della canzone romana, un universo sonoro ricco di storie e personaggi. La loro ricerca musicale è profonda e varia, passando dall’indie folk ai suoni klezmer fino al flamenco, sempre con un occhio attento alla tradizione romana, costellata di figure iconiche e esperienze vivide.

Brani originali e tradizione

Tra i brani originali che caratterizzano il repertorio dei Traindeville, spiccano “Roma città persa“, un potente omaggio alla Resistenza Romana e “Fatica“, un pezzo che ironizza sulla frenesia della vita quotidiana nella Capitale. La band non dimentica mai le sue radici, combinando con sapienza tradizione e innovazione. La presentazione del nuovo album durante il Ferragosto del 2024 sarà una grande opportunità per il duo di far conoscere al pubblico questi brani, affiancati da alcune delle canzoni più amate della musica romana.

L’incontro con Paolo Pesce Nanna

Profilo dell’artista

Paolo Pesce Nanna è un artista completo che ha saputo ritagliarsi uno spazio significativo nel panorama culturale romano. Attivo da oltre vent’anni, ha accumulato una vasta esperienza nel campo della scrittura e della recitazione, collaborando con diverse realtà artistiche. La sua carriera è punteggiata di successi, come la recente vittoria come miglior attore protagonista nella rassegna teatrale di Monte Compatri, che ha confermato il suo talento e il suo impegno nel settore. Pesce Nanna è noto per il suo approccio sociale, avendo anche partecipato a eventi a sostegno delle persone colpite da crisi, come il sisma in Marocco.

Il contributo alle performance

Con il suo stile unico, Pesce Nanna arricchirà l’esibizione dei Traindeville con monologhi che riflettono la società contemporanea e i suoi diversi aspetti. La sinergia tra la musica di Valori e Camerini e le parole di Pesce Nanna creerà un’atmosfera di coinvolgimento, capace di far riflettere ed emozionare il pubblico. La combinazione delle loro arti offrirà una nuova dimensione agli spettacoli, in perfetta sintonia con il progetto di rivisitazione della tradizione capitolina.

Le influenze e i riconoscimenti dei Traindeville

Percorso artistico

I Traindeville si sono fatti notare per la loro versatilità e apertura a diverse esperienze musicali. Hanno collaborato con artisti di vari generi, portando i loro brani in festival e eventi in Italia e all’estero. La band è conosciuta infatti per il suo impegno sociale e culturale; nel 2020, sono stati ospiti alla Cerimonia ufficiale per la Giornata della Memoria al Quirinale, dove hanno eseguito brani klezmer che hanno lasciato un segno profondo nel pubblico presente. Il videoclip di “Roma città persa”, presentato in occasione della Giornata della Memoria 2022, ha ulteriormente consolidato il loro status artistico, raggiungendo una vasta audience.

Collaborazioni e sinergie

Dopo aver esplorato vari linguaggi musicali e coltivato legami con diverse culture, nel 2023 I Traindeville hanno ampliato il loro gruppo con l’inserimento del chitarrista Fabio Gammone. Questa collaborazione promette di arricchire ulteriormente il loro sound e di produrre nuove sonorità che mescolano le radici della musica romanesca con influenze etniche globali. Le loro esibizioni a Roma e in altre città sono sempre eventi apprezzati, dove il pubblico può immergersi in una proposta culturale che celebra la tradizione, rimanendo al passo con i tempi.

Con l’appuntamento all’Aniene Festival, I Traindeville e Paolo Pesce Nanna si preparano a offrire al pubblico un’anteprima imperdibile di ciò che sarà il loro nuovo progetto musicale, portando la cultura romana alle orecchie e ai cuori degli spettatori.