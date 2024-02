Il fidanzato-killer piange in aula: esposta la foto del corpo di Giulia

Alessandro Impagnatiello commosso durante il processo per l’omicidio di Giulia Tramontano

Durante il processo per l’omicidio della sua fidanzata Giulia Tramontano, Alessandro Impagnatiello ha mostrato segni evidenti di commozione. L’uomo, vestito con un paio di blu jeans, un giaccone blu e una maglia grigia, ha reagito in modo emotivo quando è stata proiettata l’immagine del corpo di Giulia. Ha iniziato a singhiozzare e da quel momento ha tenuto la testa tra le mani, senza mai alzare lo sguardo.

Un momento di grande dolore per Alessandro Impagnatiello

La visione dell’immagine del corpo di Giulia Tramontano ha scatenato un profondo dolore in Alessandro Impagnatiello. L’uomo, accusato di aver ucciso la sua fidanzata incinta di 7 mesi, non ha potuto trattenere le lacrime di fronte a quella terribile testimonianza visiva. La sua reazione è stata intensa e ha dimostrato il peso emotivo che questo processo ha su di lui.

L’emozione di Alessandro Impagnatiello non passa inosservata

La commozione di Alessandro Impagnatiello durante il processo per l’omicidio di Giulia Tramontano non è passata inosservata. La sua reazione emotiva di fronte all’immagine del corpo della sua fidanzata ha suscitato l’attenzione di tutti i presenti in aula. L’uomo, visibilmente scosso, ha tenuto la testa tra le mani per tutta la durata della proiezione, senza mai alzare lo sguardo. Questo momento di grande dolore ha reso evidente l’impatto profondo che la tragedia ha avuto su di lui.

La visione dell’immagine del corpo di Giulia Tramontano ha scatenato un’emozione intensa in Alessandro Impagnatiello, che ha mostrato tutto il suo dolore durante il processo.

