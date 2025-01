Il Lago di Molveno al centro dell’Ice Swimming: 730 atleti da tutto il mondo in gara

Ultimo aggiornamento il 9 Gennaio 2025 by Emiliano Belmonte

La competizione più glaciale dell’anno è alle porte: i Campionati Mondiali di Nuoto in Acque Gelide si preparano a regalare emozioni uniche nel suggestivo scenario del lago di Molveno, incorniciato dalle spettacolari Dolomiti di Brenta.

Una sfida mondiale tra le acque cristalline di Molveno

Dal 13 al 19 gennaio 2025, il lago di Molveno sarà teatro di una competizione straordinaria, con 730 atleti provenienti da 46 paesi pronti a sfidarsi in oltre 390 batterie. Le gare, che includono gli stili stile libero, rana, dorso, farfalla e misti, si svolgeranno in una piscina allestita presso il centro sportivo Acquapark, con acque mantenute a temperature sotto i 5°C.

Il nuoto in acque gelide: benefici e preparazione

Questa disciplina, oltre a rappresentare una prova di resistenza estrema, offre benefici significativi per la salute. Il freddo stimola la circolazione sanguigna e la produzione di endorfine, donando un effetto energizzante e rigenerante.

Tuttavia, partecipare a queste gare richiede un allenamento rigoroso e controlli medici approfonditi, poiché gli atleti affrontano condizioni simili a quelle della Groenlandia o di mari gelidi come il Pacifico settentrionale.

Dolomiti Paganella: lo scenario ideale per il nuoto estremo

Conosciuta per la sua vocazione agli sport outdoor, l’area delle Dolomiti Paganella si dimostra una location perfetta per accogliere eventi di questa portata. Il territorio non solo offre una cornice naturale mozzafiato, ma sottolinea il legame tra sport e sostenibilità. Dai 50 partecipanti della prima edizione in Russia agli attuali 730, i mondiali di ice swimming stanno vivendo una crescita esponenziale, che trova qui un palcoscenico d’eccezione.

Come seguire i mondiali e consultare il programma

L’evento sarà trasmesso gratuitamente sui canali ufficiali IISA International, tra cui il sito web e YouTube, per permettere a tutti di seguire questa straordinaria competizione. Il programma completo è disponibile sui seguenti siti:

Un’occasione imperdibile per vivere il fascino del nuoto estremo in una delle cornici più suggestive d’Italia.