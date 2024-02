Il naufragio di Cutro: cronaca dagli archivi dell’ANSA

Tragedia a Cutro: 27 migranti trovati morti sulla spiaggia

Ventisette migranti sono stati trovati morti stamattina sulla spiaggia di “Steccato” a Cutro, nel Crotonese. La scoperta dei cadaveri ha scosso la comunità locale, con le forze dell’ordine e il personale medico immediatamente sul posto per gestire la situazione. Polizia di Stato, carabinieri, personale del 118 e della Croce Rossa sono intervenuti per affrontare l’emergenza.

Le vittime sono state ritrovate durante uno sbarco tragico, che ha portato alla luce una situazione drammatica sulle coste calabresi.

Bilancio delle vittime sale a 30: tragedia in mare e sulla spiaggia

Il bilancio delle vittime dello sbarco di migranti a Cutro è salito a trenta, con molte vittime ancora da recuperare in mare. Oltre ai cadaveri trovati sulla spiaggia, diversi corpi sono ancora dispersi, complicando ulteriormente la situazione. Le autorità locali, insieme a carabinieri, polizia, Guardia di Finanza, Guardia Costiera e vigili del fuoco, stanno lavorando senza sosta per gestire l’emergenza.

La tragedia continua a mostrare la gravità della situazione migratoria nel Mediterraneo e l’urgenza di trovare soluzioni adeguate.

Naufragio a Cutro: testimonianze sconvolgenti dei superstiti

Le testimonianze dei circa cinquanta superstiti del naufragio a “Steccato” di Cutro rivelano un quadro drammatico, con la presenza di almeno 250 persone a bordo del peschereccio naufragato. La situazione si è fatta ancor più tragica a causa del mare agitato, che ha causato lo spezzarsi dell’imbarcazione e la perdita di numerose vite umane. L’ipotesi di un numero molto più elevato di vittime è al centro delle indagini in corso.

La tragedia ha colpito duramente anche bambini e donne, evidenziando la vulnerabilità dei migranti in viaggio verso l’Europa.

Riflettendo sulla tragedia, il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, si interroga sul ruolo dell’Unione Europea e sulla mancanza di azioni concrete per prevenire simili tragedie: “Cosa ha fatto l’Unione europea in tutti questi anni? Dov’è l’Europa che dovrebbe garantire sicurezza e legalità? Che fine hanno fatto le operazioni di dialogo con i Paesi d’origine dei migranti?”. Le domande di Occhiuto mettono in luce la necessità di affrontare in modo più efficace la complessa questione dell’immigrazione nel Mediterraneo.

Le parole del presidente regionale evidenziano la frustrazione e la delusione per la mancanza di risposte concrete di fronte a tragedie umane di tale portata.

