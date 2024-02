Il ritorno del corpo di Alexei Navalny alla madre

Restituzione del corpo di Alexei Navalny alla madre: un gesto atteso e controverso

Il corpo di Alexei Navalny è stato finalmente restituito alla madre dell’oppositore russo, confermato dalla portavoce di lunga data, Kira Yarmysh. In un tweet, Yarmysh ha annunciato: “La salma di Alexei è stata consegnata a sua madre. Grazie a tutti coloro che hanno chiesto questo con noi.“

Incertezze sui funerali di Navalny e le pressioni sulle autorità

Nonostante la restituzione del feretro, Yarmysh ha rivelato che la madre di Navalny, Lyudmila Ivanovna, si trova ancora a Salekhard senza certezze sui funerali del figlio. Ha dichiarato: “Non sappiamo se le autorità interferiranno per procedere come vuole la famiglia e come merita Alexei.” La morte di Navalny, avvenuta in carcere all’età di 47 anni, è stata annunciata il 16 febbraio.

Ostacoli e minacce nel ritorno del corpo di Navalny alla famiglia

Durante la settimana di attesa per la restituzione del corpo, la madre di Navalny ha dovuto affrontare l’ostilità e le minacce delle autorità russe. Ha dovuto lottare per vedere il corpo del figlio e ha rischiato conseguenze legali. Fino ad ora, le informazioni sulla causa della morte di Navalny provengono solo dalle autorità carcerarie, con versioni discordanti e senza un’autopsia indipendente.

