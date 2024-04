Il Ruolo del Genere nelle Scelte Universitarie: una Prospettiva Dettagliata

L’influenza del Genere sulle Scelte Accademiche

Ancora oggi, le tendenze nella scelta delle lauree rispecchiano aspetti legati al genere. Un’analisi condotta su circa 30.000 giovani diplomati nel 2023 da AlmaDiploma evidenzia questa tendenza. La maggior parte degli studenti esprime l’intenzione di continuare gli studi universitari dopo la maturità, e i dati mostrano una suddivisione influenzata da diversi fattori, inclusa la provenienza geografica, lo status socio-economico e, significativamente, il genere.

Scelte Accademiche Maschili: il Dominio delle Discipline Tecniche

Gli uomini sembrano preferire le discipline tecniche, con una percentuale considerevole che si orienta verso lauree in Economia e Ingegneria industriale e dell’informazione. Al terzo posto, seppur in maniera più distante, si collocano le facoltà scientifiche. Questa tendenza rimane costante tra i maschi, anche se differenziata in base alla scuola di provenienza e al tipo di diploma conseguito.

Scelte Accademiche Femminili: Tra Medico-Sanitario, Economia e Psicologia

Le donne, d’altra parte, mostrano una preferenza per i percorsi Medico-Sanitari e Farmaceutici, seguiti da lauree in Economia e Psicologia. Anche per le studentesse, la provenienza scolastica e il tipo di diploma influenzano la scelta universitaria, con variazioni significative rispetto ai colleghi maschi.

Differenze Tra Licei, Istituti Tecnici e Istituti Professionali

Le differenze si accentuano quando si analizzano le scelte degli studenti provenienti da licei, istituti tecnici e istituti professionali. Mentre negli istituti tecnici primeggiano Ingegneria e settori informatici, tra le ragazze spicca l’interesse per corsi economici e giuridici. Gli istituti professionali vedono invece una convergenza di interessi tra maschi e femmine nei settori Medico-Sanitari e Farmaceutici, con leggere variazioni in base al genere.

Stereotipi di Genere e Scelte Accademiche

Le decisioni sulla scelta del percorso universitario riflettono ancora stereotipi di genere radicati, con gli uomini spinti verso ruoli manageriali e ingegneristici, e le donne inclini a professioni legate alla cura e alla salute. Questo condizionamento sociale incide significativamente sulle scelte post-diploma. La necessità di intervenire in modo mirato per favorire una scelta più consapevole dopo la scuola superiore emerge come una priorità.

e Prospettive

L’analisi delle scelte universitarie in base al genere offre uno spaccato della società attuale e della persistenza di stereotipi che influenzano le aspirazioni accademiche degli studenti. Il contesto formativo e sociale gioca un ruolo cruciale nella definizione delle preferenze accademiche, sottolineando l’importanza di un dialogo aperto e di interventi mirati per favorire percorsi di studio più inclusivi e consapevoli.