Impegno e solidarietà: Matilde Celentano a sostegno della lotta contro il caporalato in città

Ultimo aggiornamento il 6 Luglio 2024 by Francesca Monti

Sostegno incondizionato alla vedova di Satnam Singh

Matilde Celentano, sindaca di Latina per Fratelli d’Italia, si è schierata senza mezzi termini a favore della lotta contro il caporalato durante la manifestazione promossa dalla CGIL in città. Con determinazione, la sindaca ha dichiarato: “Il nostro mantra è tolleranza zero contro ogni tipo di caporalato. Come amministrazione, se ci sono i presupposti, ci costituiremo parte civile in tutti i processi che ci saranno in futuro”.

Partecipazione attiva e coinvolgimento dell’amministrazione

Rispondendo alle critiche sulla presenza prevalente di forze di sinistra nelle piazze, Matilde Celentano ha sottolineato l’importanza del suo ruolo di sindaca nel partecipare attivamente a tutte le manifestazioni che coinvolgono la città. Inoltre, ha evidenziato il suo coinvolgimento in tavoli operativi a Roma e nella regione Lazio per contrastare il fenomeno del caporalato, ricevendo anche supporto e indicazioni dal governo centrale.

Impegno costante per un futuro migliore

Matilde Celentano ha dimostrato con i fatti il suo impegno verso la causa della lotta al caporalato, confermando la sua volontà di agire con determinazione e concretezza per garantire giustizia e legalità sul territorio. La sua presenza attiva e le sue parole danno speranza a una comunità desiderosa di un cambiamento positivo e duraturo.

