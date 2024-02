in un conflitto a fuoco in centro città - avvisatore.it

Tragedia ad Agrigento: Uomo Muore Dopo Sparatoria

Un uomo di 40 anni, Roberto Di Falco, è deceduto al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento a seguito di una sparatoria. L’incidente è avvenuto nel quartiere commerciale di Villaggio Mosè, di fronte a una concessionaria di auto. Secondo le prime informazioni, una lite è sfociata in una colluttazione seguita dalla sparatoria che ha portato alla tragica morte di Di Falco, colpito da un proiettile all’addome.

Indagini in Corso: Polizia sul Luogo del Delitto

Dopo l’accaduto, le forze dell’ordine sono intervenute prontamente sul luogo del delitto. Attualmente, la squadra mobile e la scientifica stanno lavorando per ricostruire l’accaduto e individuare i responsabili. Il procuratore Giovanni Di Leo ha assunto il coordinamento delle indagini per fare luce sulla dinamica della sparatoria e portare alla giustizia coloro che sono coinvolti in questo tragico evento.

Condolenze alla Famiglia: Mistero Attorno alla Lite Mortale

La comunità locale è scossa da questo tragico evento e si stringe attorno alla famiglia di Roberto Di Falco in questo momento di dolore. Al momento, permangono ancora molti interrogativi sulla natura della lite che ha portato alla sparatoria e sulle circostanze che hanno portato alla morte dell’uomo. Le autorità competenti stanno lavorando per far luce su questa vicenda e assicurare che giustizia sia fatta per la vittima e i suoi cari.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA

About The Author