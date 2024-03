Inabissato nelle acque dell’Astico

Nella regione di Arsiero, le acque dell’Astico si sono trasformate in un palcoscenico di tragedia la scorsa notte. Tutti i riflettori sono puntati su un drammatico evento che ha coinvolto un operatore Sapr di 61 anni. Scopriamo insieme i dettagli di questa storia che ha colpito profondamente la comunità locale.

La fatale ricerca del drone per delle riprese

Quando la passione per le riprese aeree diventa un’ossessione fatale, si aprono le porte a un tragico epilogo. L’operatore Sapr, desideroso di immortalare immagini mozzafiato, si è avventurato nelle gole del torrente Astico per recuperare il suo drone incastrato. Tuttavia, ciò che doveva essere un’impresa di routine si è trasformata in una tragedia inaspettata.

Svolgimento dell’inquietante scoperta

Mentre la notte calava silente sull’Astico, i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno fatto una scoperta che ha mandato brividi lungo la schiena di tutti i presenti. Il ritrovamento del comando remoto del drone e degli abiti dispersi lungo la riva ha innescato un’allarme rosso. La triste realtà si è rivelata a otto metri di profondità, svelando il destino dell’intraprendente operatore.