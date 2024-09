Inaugurazione della mostra personale “Mnemosine”: Vittorio Fava celebra cinquant’anni di arte a Zagarolo

Ultimo aggiornamento il 9 Settembre 2024 by Giordana Bellante

Sabato 12 ottobre 2024, il Palazzo Rospigliosi di Zagarolo diventa il palcoscenico di un evento artistico di grande rilevanza. La mostra personale antologica “Mnemosine – La memoria greca delle arti“, dedicata all’opera di Vittorio Fava, celebra cinquant’anni di creatività e ricerca dell’artista. Promossa dalla Galleria d’Arte Purificato.Zero, l’esposizione rappresenta un viaggio affascinante attraverso la vita artistica di Fava, affondando le radici nelle tradizioni culturali e nella memoria dell’arte greca.

la figura di mnemosine e la sua influenza sull’arte

La Dea della Memoria

Il titolo della mostra trae ispirazione da Mnemosine, la dea della memoria nella mitologia greca, nota per essere la madre delle nove muse. Nella cultura antica, la memoria era considerata la personificazione delle arti e della poesia, un concetto che riverbera nel lavoro di Fava. Questa scelta tematica non è casuale: l’artista intende evocare una dimensione di riflessione profonda sulle connessioni tra memoria e creatività, ricostruendo una narrazione che attraversa un periodo storico significativo nell’ambito delle arti visive.

Un Allestimento Ricco di Storia

La mostra è ospitata in otto sale rinascimentali affrescate, creando un dialogo unico tra l’arte contemporanea e l’architettura storica. Le opere esposte – cento in totale – includono un ampio ventaglio di tecniche, dalla pittura alla scultura, dall’incisione agli assemblaggi. La presenza di lavori in carta e legno, insieme all’integrazione di oggetti e mobili, testimonia la capacità di Fava di interagire con vari medium, sfidando i confini tradizionali dell’arte.

un percorso artistico in continua evoluzione

La Visione di Vittorio Fava

L’arte di Vittorio Fava è caratterizzata da una costante esplorazione tra il figurativo e l’astratto. L’artista, infatti, non si limita a rappresentare forme e colori, ma si immerge in un dialogo vivente con le sue opere, facendo emergere emozioni e riflessioni che trascendono il materiale. L’idea dell’impossibilità di fissare un’interpretazione definitiva è centrale nel suo lavoro, dove l’arte diventa un processo fluido e in continua evoluzione.

La Crescita Interiore dell’Artista

Nel corso degli anni, Fava ha condiviso una profonda connessione tra il suo processo creativo e la sua esperienza interiore. Le sue dichiarazioni, come “l’opera cresce insieme alla scoperta e all’assemblaggio delle materie”, si ricollegano al concetto di un percorso di vita e di arte che si intreccia senza soluzioni di continuità. Fava utilizza la sua pratica per esplorare l’atto di creazione come un viaggio intimo, simile a quello di un artigiano che modella i materiali con cura e passione.

aperture e eventi collaterali della mostra

Dettagli dell’Inaugurazione

L’inaugurazione della mostra si svolgerà il 12 ottobre 2024 a partire dalle ore 16:00, con una presentazione ufficiale delle opere esposte. Dopo una visita guidata alla mostra, i partecipanti potranno assistere al Concerto-Spettacolo “Il Canto delle Sirene“, dove Valeria Salvatores accompagnerà il pubblico con la sua voce, coadiuvata da Massimo Aureli alla chitarra e dall’attrice Elisabetta Carta.

Eventi Dedicati e Catalogo

La mostra “Mnemosine” sarà accompagnata da un catalogo elaborato da Riccardo Pieroni, che approfondisce il percorso artistico di Fava e le riflessioni legate alle opere. L’evento è un’opportunità per non solo per ammirare l’arte, ma anche per immergersi in un’esperienza culturale ricca e interattiva.

un palazzo ricco di storia e cultura

Palazzo Rospigliosi: Un Centro Culturale

Situato nella storica Zagarolo, il Palazzo Rospigliosi-Colonna si distingue come uno dei luoghi più significativi per la cultura nella zona. Le sue 365 sale, ristrutturate e affrescate nel corso dei secoli, offrono un contesto prezioso per eventi e mostre di grande impatto. Nonostante le rimanenze del passato, il Palazzo è oggi un fulcro per manifestazioni artistiche che mirano a promuovere la cultura e valorizzare il territorio.

Museo Demoantropologico del Giocattolo

Inoltre, il Palazzo ospita il Museo Demoantropologico del Giocattolo, il più grande in Europa, che arricchisce ulteriormente l’offerta culturale della zona. Questo complesso di attività stimola la comunità locale e offre ai visitatori un’esperienza unica, sia attraverso l’arte che attraverso la storia e la tradizione.

informazioni utili

Mostra: “Mnemosine – La memoria greca delle arti”

Artista: Vittorio Fava

Date: Inaugurazione 12 ottobre 2024 – Fino al 3 novembre 2024

Orari: Mercoledì e giovedì 9.00-13.00; Martedì, venerdì, sabato e domenica 9.00-13.00 | 15.00-18.00; Lunedì chiuso.

Luogo: Palazzo Rospigliosi, Piazza della Indipendenza 18 – Zagarolo

Ingresso: Gratuito

Contatti: Galleria Purificato.Zero, tel. 3481800776 – www.purificatozerogallery.com

L’evento si preannuncia come un’importante occasione per scoprire l’universo artistico di Vittorio Fava e celebrare la cultura e la memoria attraverso l’arte.