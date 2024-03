Inaugurazione dell’anno accademico all’Università di Teramo: Luciano D’Amico e Marco Marsilio, un incontro istituzionale

Accoglienza calorosa e stretta di mano tra Luciano D’Amico e Marco Marsilio

Nell’aula magna dell’ Università di Teramo, una folla di persone in piedi ha accolto con un fragoroso applauso l’ingresso di Luciano D’Amico, il togato con l’ermellino da rettore emerito, durante la cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico. Seduto in prima fila si trovava il presidente rieletto della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. Prima di prendere posto, D’Amico si è fermato per stringere la mano a Marsilio, già incontrato all’ingresso della sala. I due si sono anche concessi alla stampa per una foto insieme, durante la quale D’Amico ha fatto gli auguri a Marsilio, il quale ha risposto con cordialità: “Sono felice di incontrare, in un’occasione istituzionale, quello che è stato il mio avversario politico, incontrato finora solo nei salotti tv e nelle tribune elettorali.”

Il profilo accademico e politico di Luciano D’Amico a Teramo

Luciano D’Amico, oltre a essere stato rettore dell’ateneo teramano, ricopre il ruolo di professore ordinario di Economia Aziendale nel Dipartimento di Scienze della Comunicazione. Nelle recenti elezioni regionali, D’Amico ha guidato il cosiddetto ‘campo largo’, mettendo in luce il suo impegno sia nell’ambito accademico che in quello politico.

Un’occasione unica per un incontro istituzionale

L’incontro tra Luciano D’Amico e Marco Marsilio durante la cerimonia di apertura dell’anno accademico all’Università di Teramo rappresenta non solo un momento formale, ma anche un’opportunità per due figure di spicco di incontrarsi e scambiare cordialità e buoni auspici per il futuro. La stretta di mano e gli auguri scambiati tra i due mostrano un lato umano e istituzionale che va oltre le divergenze politiche, evidenziando la capacità di dialogo e collaborazione tra diverse personalità.