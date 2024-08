Incendio a Fumone: evacuazioni e fiamme minacciano abitazioni nella provincia di Frosinone

Ultimo aggiornamento il 2 Agosto 2024 by Luisa Pizzardi

Le fiamme hanno colpito il comune di Fumone, nella provincia di Frosinone, costringendo le autorità a evacuare quattro famiglie per la loro sicurezza. La situazione è critica, con 30 abitazioni minacciate dalle fiamme. Le operazioni di spegnimento sono state intensificate con l’impiego di mezzi aerei e una mobilitazione straordinaria dei Vigili del Fuoco.

Incendio e evacuazioni a Fumone

Il ruolo delle autorità locali

Il Comandante della Polizia Municipale di Fumone ha confermato la necessità di evacuare quattro famiglie, evidenziando che le fiamme avevano avvolto le loro abitazioni. Le operazioni di evacuazione sono state messe in atto per garantire la sicurezza dei residenti, ma la situazione rimane incerta. Non si conosce ancora il destino delle case coinvolte e delle ulteriori abitazioni che potrebbero essere minacciate dall’avanzata del fronte di fuoco.

I comuni di Fumone e delle zone limitrofe si trovano ad affrontare una crisi. Le fiamme sono partite nel pomeriggio e hanno rapidamente circondato diverse abitazioni, rendendo necessario un intervento tempestivo da parte dei soccorritori. L’evoluzione della situazione è monitorata costantemente, ma le informazioni ufficiali sono ancora scarse.

L’impatto sull’abitato

Turisti e residenti sono stati avvisati della potenziale pericolosità della situazione e delle misure di evacuazione orientate a prevenire incidenti. Sono state fornite informazioni sulla necessità di allontanarsi dalle aree interessate e di seguire le indicazioni delle autorità. Le evacuazioni, sebbene necessarie, hanno comportato un grande disagio per le famiglie coinvolte, costrette a lasciare rapidamente le proprie case.

Il clima di incertezza si amplifica alla luce delle notizie che circolano in merito ad altre abitazioni in pericolo. La comunità è solidale e i volontari si sono mobilitati per sostenere le famiglie evacuate, offrendo assistenza temporanea.

Intervento dei Vigili del Fuoco

Operazioni di spegnimento

Nel tentativo di contenere le fiamme, i Vigili del Fuoco della provincia di Frosinone sono attualmente coinvolti in operazioni di spegnimento a tutto campo, con l’unica eccezione del distaccamento di Cassino, che è rimasto operativo per gestire altre emergenze sul territorio. Un totale di tre elicotteri sono stati mobilitati per lanci di acqua, ai quali si è aggiunto un quarto mezzo aereo fornito dai Carabinieri per sostenere le operazioni.

Le fiamme hanno provocato la distruzione di due veicoli appartenenti ai Vigili del Fuoco. La situazione è stata descritta dai soccorritori come critica, con il fuoco che ha accerchiato i mezzi e ha reso le operazioni di recupero e spegnimento estremamente pericolose.

Segnalazioni di intossicazione

Nel corso delle operazioni sono emersi diversi casi di intossicazione tra i soccorritori e i residenti. Le autorità sanitarie stanno seguendo da vicino questi eventi per monitorare la salute delle persone coinvolte. Si invita la popolazione a rimanere al sicuro e a seguire le istruzioni fornite dalle autorità locali.

La situazione a Fumone è attualmente sotto controllo, ma le fiamme continuano a rappresentare una minaccia significativa per le abitazioni e per le persone che vivono in quest’area. Le operazioni dei Vigili del Fuoco continueranno finché non si sarà raggiunto un ripristino congiunto della sicurezza e della normalità.