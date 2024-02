Incendio a Valencia: Edificio di 14 piani in fiamme, persone intrappolate - avvisatore.it

Incendio a Valencia: Dramma in un Edificio di 14 Piani

Un tragico incendio sta attualmente devastando un edificio di 14 piani a Valencia, in Spagna. Secondo quanto riportato da El Mundo, le squadre di soccorso sono al lavoro per salvare le persone intrappolate, con due individui che si sono rifugiati su un balcone. In un gesto estremo, una persona è addirittura saltata dal primo piano atterrando su un telo steso dai vigili del fuoco.

Dramma al Sesto Piano: Padre e Figlia Intrappolati

Il giornale locale Levante ha riferito che al sesto piano dell’edificio in fiamme si trovano un padre insieme alla sua figlia adolescente. Finora sono almeno due i vigili del fuoco che hanno riportato ferite durante le operazioni di soccorso, mentre non ci sono ancora informazioni riguardo a eventuali vittime. Un ospedale da campo è stato rapidamente allestito vicino all’edificio per fornire assistenza immediata ai feriti. L’incendio, che ha avuto inizio al quinto piano, si è esteso a tutto l’edificio coinvolgendo anche una struttura adiacente.

Propagazione dell’Incendio e Operazioni di Soccorso

L’incendio che ha colpito l’edificio di 14 piani a Valencia si è originato al quinto piano, diffondendosi rapidamente e coinvolgendo l’intera struttura. Le squadre di soccorso stanno facendo il possibile per mettere in salvo le persone intrappolate e contenere le fiamme. Al momento, l’attenzione è concentrata sul salvataggio delle persone sul balcone e sull’assistenza ai feriti. Le autorità locali stanno ancora valutando l’entità dei danni e le cause dell’incendio.

