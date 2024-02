Incidente in galleria sull'A10: due feriti in un frontale ai cantieri autostradali - avvisatore.it

Incidente sulla A10: scontro frontale tra due veicoli, due feriti

Stamani si è verificato un incidente sulla A10, precisamente in una galleria tra i caselli di Albenga e Andora, in provincia di Savona. Lo scontro frontale tra un mezzo pesante e un furgone ha causato due feriti. L’incidente ha avuto conseguenze sul traffico, con code di diversi chilometri sia in direzione di Genova sia in direzione della Francia. Il concessionario ha dovuto bloccare il traffico in entrambi i sensi di marcia, ma dopo lo spostamento dei veicoli coinvolti, il traffico è stato riaperto con un senso unico alternato.

Intervento immediato delle autorità e dei soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente i soccorsi. Sono giunti l’automedica del 118 e due ambulanze della Croce Bianca di Andora, insieme ai vigili del fuoco, alla polstrada e al personale di Autofiori. Le due persone ferite sono state trasferite in ospedale: una in codice rosso e l’altra in codice giallo. Entrambi i pazienti sono stati portati al Santa Corona di Pietra Ligure per ricevere le cure necessarie.

Disagi al traffico e ripristino della circolazione

A causa dell’incidente, il traffico sulla A10 è stato fortemente rallentato. Le code si sono formate sia in direzione di Genova sia in direzione della Francia, creando disagi per i viaggiatori. Il concessionario ha dovuto bloccare il traffico in entrambi i sensi di marcia per permettere le operazioni di soccorso e di rimozione dei veicoli coinvolti. Tuttavia, dopo che i mezzi sono stati spostati, il traffico è stato riaperto con un senso unico alternato, permettendo la ripresa della circolazione.

