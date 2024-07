Indagine aperta sulla vicenda Chico Forti: il presunto piano di silenziare i critici

Ultimo aggiornamento il 5 Luglio 2024 by Giordana Bellante

Un presunto complotto per silenziare i critici del famoso campione di surf Chico Forti, attualmente detenuto nel carcere di Montorio, ha portato la Procura di Verona ad aprire un fascicolo investigativo. La notizia è stata riportata dal Corriere della Sera e dal Fatto Quotidiano, che hanno rivelato i dettagli di un piano che coinvolgerebbe il contatto con esponenti della ‘*ndrangheta’. Il procuratore capo di Verona, Raffaele Tito, ha confermato l’avvio delle indagini e l’interrogatorio dei soggetti coinvolti, senza aggiungere ulteriori dettagli su questa vicenda che desta molta preoccupazione.

L’ipotesi del movente dietro il presunto complotto

Secondo quanto ipotizzato dal Corriere della Sera, alla base del presunto piano del silenzio ci potrebbe essere l’indignazione scaturita da un titolo di apertura del Fatto Quotidiano del 19 maggio: “Benvenuto assassino“. Tale titolo si riferiva all’accoglienza riservata a Chico Forti, in particolare da parte della politica, con particolare attenzione rivolta verso Giorgia Meloni. I giornalisti Marco Travaglio e Selvaggia Lucarelli avevano espresso forti critiche nei confronti di chi aveva accolto l’ex surfista al suo ritorno in Italia, dopo aver scontato una condanna all’ergastolo per omicidio negli Stati Uniti nel 1998. Questo potrebbe aver scatenato la presunta azione del detenuto nel coinvolgere esponenti della criminalità organizzata per mettere a tacere i critici di Forti.

La reazione delle istituzioni e i prossimi passi dell’indagine

Il procuratore capo di Verona ha dichiarato di aver informato tempestivamente le autorità competenti sull’apertura dell’indagine e di aver già proceduto con gli interrogatori delle persone coinvolte nella vicenda. Raffaele Tito ha sottolineato la serietà dell’accaduto e la necessità di approfondire ogni dettaglio per fare piena luce su un caso che coinvolge personaggi di rilievo mediatico e politico. Al momento, non sono state rivelate ulteriori informazioni sullo stato delle indagini e sul coinvolgimento effettivo di Chico Forti nella presunta cospirazione per zittire i suoi critici.

