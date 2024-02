Indagine bis alluvione Marche: 23 indagati sotto inchiesta

Indagati altri 23 per l’alluvione nelle Marche: presunte negligenze sotto accusa

La Procura di L’Aquila ha aperto un’indagine su altre 23 persone in relazione all’alluvione che ha colpito le Marche il 15 settembre 2022, causando gravi danni e la morte di 13 persone. L’inchiesta si concentra su presunte negligenze o omissioni in opere che avrebbero contribuito al rischio di criticità idraulica. Questo nuovo sviluppo segue l’indagine precedente che ha portato a 14 convocazioni per ipotesi di ritardi nell’allarme ai cittadini. I magistrati hanno concluso un’indagine separata nei confronti di queste 23 persone, contestando loro vari reati, tra cui la cooperazione nella causazione colposa dell’esondazione dei fiumi Nevola e Misa nella zona di Senigallia, l’omicidio colposo plurimo e le lesioni colpose. Attualmente, gli avvisi di indagine sono in corso di notifica.

Accuse di negligenza e omissioni in opere idrauliche

Nuovi sviluppi nell’indagine sull’alluvione nelle Marche

