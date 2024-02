Indagine su lottizzazione abusiva nel progetto Bosconavigli

Nuova Indagine su Presunte Lottizzazioni Abusive a Milano

Una nuova indagine si apre a Milano riguardo al progetto immobiliare Bosconavigli, situato nel quartiere San Cristoforo e ideato dall’architetto Stefano Boeri. L’inchiesta, denominata modello 44, è stata avviata dalla Procura di Milano, senza al momento individuare soggetti indagati.

La Procura, sotto la guida di Marcello Viola, insieme alla Guardia di Finanza, sta esaminando possibili abusi edilizi e lottizzazioni abusive in diversi punti della città. Le ipotesi includono violazioni delle normative urbanistiche e paesaggistiche, mancanza di piani attuativi adeguati, carenza di servizi per i residenti e sospetti ribassi negli oneri di urbanizzazione versati dai costruttori.

Attualmente, diversi fascicoli sono aperti in Procura e gli investigatori attendono le valutazioni del Comune riguardo alle pratiche irregolari segnalate. L’amministrazione comunale, in stretto contatto con la Procura, si è mostrata disponibile a riesaminare le pratiche coinvolte nelle indagini, richiedendo un periodo di “time out” per condurre un’analisi approfondita.

Valutazioni in Corso e Necessità di Risposte

Il proseguimento delle indagini in corso, così come la revisione di quelle concluse, dipenderà dalle risposte fornite dal Comune. I pubblici ministeri stanno anche cercando esperti disponibili a esaminare i progetti oggetto delle numerose inchieste in corso, al fine di fare chiarezza su eventuali irregolarità.

Prospettive Future e Collaborazioni Necessarie

Il futuro delle indagini legate alle presunte lottizzazioni abusive a Milano sarà influenzato dalle interazioni con il Comune e dalle valutazioni in corso. La collaborazione tra le autorità giudiziarie e amministrative sarà cruciale per garantire la corretta applicazione delle normative e per assicurare il rispetto delle leggi urbanistiche nella città lombarda.

