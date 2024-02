Indagine sul sindaco di Bibbiano: Denuncia chiusa su Di Maio

Luigi Di Maio riceve avviso di fine indagine per diffamazione

Luigi Di Maio, ex leader del Movimento 5 Stelle, è stato destinatario di un avviso di fine indagine per diffamazione, conclusione di un’inchiesta condotta dalla Procura di Reggio Emilia. Questa indagine è scaturita dalla denuncia presentata dal sindaco di Bibbiano, Andrea Carletti. Oltre a Di Maio, altre 47 persone sono state coinvolte nello stesso procedimento, originato dalla segnalazione del sindaco, che era stato posto agli arresti domiciliari nel giugno 2019. Attualmente, Carletti è sotto processo per abuso di ufficio nel contesto del dibattimento denominato ‘Angeli e demoni’, relativo ai presunti casi di affidamenti illeciti nella Val d’Enza reggiana.

Luigi Di Maio riceve avviso di fine indagine per diffamazione

Procura di Reggio Emilia chiude inchiesta su denuncia di Andrea Carletti

47 indagati nel filone nato dalla segnalazione del sindaco di Bibbiano

“Col Pd non voglio avere niente a che fare. Col partito che fa parte dello scandalo di Bibbiano, con i bambini tolti ai genitori e addirittura sottoposti a elettroshock e mandati a altre famiglie, con il sindaco Pd che è coinvolto in questo, non voglio avere niente a che fare”, aveva scritto Di Maio a metà luglio, prima della crisi di governo e dell’accordo con il Partito Democratico. La vicenda ha avuto origine nel settembre 2019, quando Andrea Carletti* ha presentato una querela segnalando 147 post e mail contenenti messaggi ritenuti offensivi o minatori nei suoi confronti. Tra i denunciati figurava anche l’ex leader del Movimento 5 Stelle.

Querela di Andrea Carletti e denuncia di Luigi Di Maio

Il sindaco di Bibbiano, Andrea Carletti, ha avviato una querela nel settembre 2019, evidenziando 147 messaggi tra post e mail che reputava lesivi della sua reputazione o minatori. Questa azione legale ha coinvolto diversi individui, tra cui Luigi Di Maio, che è stato denunciato per diffamazione. Le dichiarazioni di Di Maio risalgono a metà luglio, quando espresse il suo netto rifiuto di collaborare con il Partito Democratico, citando il coinvolgimento del partito nello scandalo di Bibbiano.

Andrea Carletti presenta querela nel settembre 2019

147 messaggi ritenuti offensivi o minatori segnalati dal sindaco di Bibbiano

Luigi Di Maio denunciato per diffamazione in seguito alle sue dichiarazioni

La vicenda ha suscitato un’ampia eco mediatica e politica, evidenziando le tensioni e le controversie legate al caso di Bibbiano e ai presunti abusi nell’affidamento dei minori nella Val d’Enza reggiana. Attualmente, il procedimento legale è in corso, con Luigi Di Maio e gli altri indagati che dovranno affrontare le conseguenze delle loro azioni e dichiarazioni nel contesto di questa delicata vicenda giudiziaria.

Tensioni e controversie legate al caso di Bibbiano

Procedimento legale in corso per Luigi Di Maio e gli altri indagati

Conseguenze delle azioni nel dibattimento ‘Angeli e demoni’ sulla Val d’Enza reggiana

About The Author