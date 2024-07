Indagine sulla criminalità organizzata nell’amministrazione pubblica: la nuova forma di occupazione territoriale

Ultimo aggiornamento il 3 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Il proliferare dei gruppi mafiosi autoctoni e la loro presenza nel tessuto amministrativo pubblico

Il procuratore capo di Roma Francesco Lo Voi ha dichiarato che non si tratta più solo di infiltrazione, ma di vera e propria occupazione di parte dell’amministrazione pubblica da parte di gruppi mafiosi autonomi. Le indagini sulle attività criminali ad Aprilia hanno portato a 25 arresti per associazione mafiosa, traffico di droga e usura, tra cui il sindaco Lanfranco Principi, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa e voto di scambio.

La presenza inquietante dei gruppi mafiosi autoctoni sul territorio

Il procuratore capo di Roma ha evidenziato che i gruppi mafiosi autoctoni, non legati direttamente alle principali ‘ndrine, famiglie di Cosa Nostra e clan della Camorra, stanno ampliando la loro influenza sul territorio e all’interno delle istituzioni pubbliche. Questa nuova forma di occupazione, definita dal magistrato come non più semplice infiltrazione ma un effettivo controllo di una parte dell’amministrazione pubblica, rappresenta una minaccia sempre più concreta e diffusa. Le investigazioni hanno permesso di individuare un avanzamento nelle capacità operative di questi gruppi, mettendo in luce un pericolo crescente per la sicurezza e la legalità del territorio.

Le implicazioni dell’espansione dei gruppi mafiosi sulle istituzioni

L’arresto del sindaco Lanfranco Principi e di altre 24 persone legate a attività illecite ha scosso la città di Aprilia e ha evidenziato la complessità e l’entità del fenomeno criminale radicato all’interno delle istituzioni locali. Le connivenze tra esponenti delle istituzioni e il mondo della criminalità organizzata rappresentano un grave pericolo per la democrazia e la legalità. È fondamentale continuare a contrastare con determinazione e fermezza queste forme di infiltrazione e occupazione, per garantire la tutela dei cittadini e la salvaguardia della trasparenza e dell’onestà nelle istituzioni pubbliche.

