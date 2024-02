Indagini sul crollo a Firenze: tecnici cantiere interrogati

Indagine sul crollo di Firenze: Tecnici sentiti come testimoni

Nell’ambito dell’inchiesta sul crollo di via Mariti a Firenze, alcuni tecnici responsabili dei lavori sono stati sentiti dalla polizia giudiziaria. Al momento, sono stati interrogati in qualità di persone informate sui fatti, ovvero come testimoni per le prime informazioni.

Secondo quanto emerso, l’indagine condotta dalla procura fiorentina riguarda l’accaduto del 16 febbraio, che ha provocato cinque morti e tre feriti gravi. Non è escluso che altri tecnici possano essere convocati nei prossimi giorni per ulteriori interrogatori nel corso dell’inchiesta in corso.

Raccolta dei verbali e perizie tecniche in corso

I verbali dei tecnici sentiti come testimoni sono stati raccolti dagli organi di polizia giudiziaria, compresa la Asl Toscana Centro con il Dipartimento di prevenzione degli infortuni sul lavoro. Questi documenti sono a disposizione dell’inchiesta avviata presso la procura. Inoltre, i pubblici ministeri potrebbero richiedere ulteriori perizie tecniche sul cedimento strutturale, anche se sarà necessario del tempo per assegnare incarichi ai consulenti.

Focus sullo stato della trave e accertamenti tecnici

Una delle perizie previste si concentrerà sullo stato della trave che ha ceduto, causando il crollo dei solai sottostanti e le conseguenti vittime e feriti. Ulteriori accertamenti tecnici potrebbero riguardare altri aspetti della costruzione coinvolta nel tragico evento avvenuto a Firenze.

About The Author