Ingente alluvione a Cervinia: situazione sotto controllo

Ultimo aggiornamento il 30 Giugno 2024 by Giordana Bellante

Un vicesindaco preoccupato

A Cervinia, in Valle d’Aosta, si è verificata un’emergenza a causa di un nubifragio che ha colpito il centro della città. Secondo quanto riportato da Massimo Chatrian, vicesindaco di Valtournenche, i danni sono stati enormi e si stimano perdite per milioni di euro. Il devastante fenomeno ha causato l’esondazione del torrente Marmore, che ha allagato garage, box e diversi locali situati al di sotto del livello stradale.

Riapertura degli argini e monitoraggio degli acquedotti

Nonostante la gravità della situazione, le autorità locali stanno lavorando per ripristinare la normalità. Attualmente, la situazione è sotto controllo e si stanno effettuando interventi per rafforzare gli argini dei torrenti e ripulire le vie del centro cittadino. Inoltre, è in corso un sopralluogo per verificare lo stato degli acquedotti, che hanno subito danni a seguito dell’alluvione.

– Cervinia: Cervinia è una località turistica situata in Valle d’Aosta, ai piedi del famoso Cervino. Conosciuta per le sue piste da sci, è una meta ambita sia in inverno che in estate per gli appassionati di montagna.

– Valle d’Aosta: È una regione autonoma a statuto speciale situata nel nord-ovest dell’Italia, al confine con la Francia e la Svizzera. È caratterizzata da paesaggi montuosi e vette spettacolari, come il Monte Bianco e il Cervino.

Dalla situazione di emergenza descritta nel testo, emerge che le autorità locali stanno reagendo prontamente per gestire la crisi e ripristinare la normalità. Viene menzionata la riapertura degli argini dei torrenti e il monitoraggio degli acquedotti danneggiati dall’alluvione.

– Massimo Chatrian: È il vicesindaco di Valtournenche, comune a cui appartiene Cervinia. Come autorità locale, è responsabile della gestione delle emergenze e della messa in sicurezza del territorio.

L’intervento attivo delle autorità locali è fondamentale per affrontare situazioni di emergenza come quella descritta, garantendo la sicurezza dei cittadini e la ripresa delle attività nella zona colpita.