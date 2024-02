Ingiusta condanna in aula: uomo assolto sconta pena erroneamente

Condanna annullata per un operaio accusato di estorsione

Un’inaspettata svolta giudiziaria ha sconvolto la vita di V.S., un operaio di 40 anni di Napoli, accusato di concorso in tentata estorsione. Dopo essere stato condannato a 4 anni di reclusione, il suo ricorso è stato accolto senza nemmeno un rinvio alla corte di appello. Tuttavia, nel frattempo, V.S. aveva già scontato la sua pena nel carcere di Poggioreale.

Errori giudiziari e una “sciatteria senza precedenti”

La storia giudiziaria di V.S. è stata segnata da una serie di errori che il suo avvocato, Maurizio Capozzo, definisce come una “sciatteria senza precedenti”. Durante il processo abbreviato, V.S. è stato condannato a 4 anni di reclusione per concorso in tentata estorsione aggravata. Tuttavia, quando l’appello è stato fissato nel 2022, la Corte non ha inviato l’avviso alle parti coinvolte, impedendo loro di presentarsi e difendersi. Di conseguenza, la sentenza di primo grado è stata confermata senza possibilità di appello.

Il colpo di scena delle motivazioni della Cassazione

Nonostante l’arresto immediato dopo il ricorso in Cassazione, V.S. è stato rilasciato poco dopo. A dicembre, la Suprema Corte ha depositato le motivazioni della sua decisione, lasciando sia l’operaio che il suo avvocato stupiti e arrabbiati. Le motivazioni hanno rivelato che il ricorso di V.S. era stato accolto e la sentenza di appello annullata senza nemmeno un rinvio.

Questa vicenda ha messo in luce una serie di errori giudiziari che hanno avuto un impatto significativo sulla vita di V.S. e della sua famiglia. È un caso che solleva interrogativi sul funzionamento del sistema giudiziario e sulla necessità di garantire un processo equo e giusto per tutti i cittadini.

