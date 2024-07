Inizia la prossima settimana la costruzione di una nuova condotta idrica.

Ultimo aggiornamento il 26 Luglio 2024 by Giordana Bellante

Nei prossimi giorni prenderà il via un importante progetto per la costruzione di una condotta “bypass” lunga 600 metri. L’iniziativa, finanziata con un investimento di circa 180mila euro provenienti dai fondi tariffari, mira a migliorare l’approvvigionamento idrico in diverse zone della regione.

Nuova condotta per ottimizzare l’approvvigionamento idrico

I lavori vedranno la realizzazione di una tubazione di collegamento tra il partitore di ILBONO e il serbatoio di GIRILONGA a LANUSEI. Questa condotta fungerà da punto di distribuzione per il territorio di LOCERI, consentendo un maggiore flusso d’acqua verso Lanusei e facilitando il trasferimento di una maggiore portata verso il comune di Loceri. L’obiettivo finale è quello di ridurre le restrizioni attuali, assicurare un servizio di erogazione continuo 24 ore su 24 e migliorare la quantità d’acqua disponibile nelle aree interessate.

Interventi urgenti per contrastare l’emergenza idrica

Nello stesso contesto, al fine di agevolare l’approvvigionamento idrico delle zone più elevate degli insediamenti, il comune di URZULEI riceverà da Abbanoa un container di stoccaggio da 30 metri cubi. Questo dispositivo consentirà di trasportare l’acqua in modo più efficiente e costante al serbatoio comunale, grazie a una condotta esterna e a un sistema di sollevamento. È stata richiesta e confermata la supervisione da parte dei tecnici Abbanoa sul carico effettivo dei camion cisterna, garantendo il rispetto del numero di viaggi giornalieri necessari per rifornire questi comuni.

Esplorazione di nuove fonti di approvvigionamento a Lanusei

A LANUSEI, sono in corso studi per individuare nuove fonti di approvvigionamento idrico tramite l’identificazione di ulteriori pozzi. L’amministrazione comunale sta attualmente valutando aspetti tecnico-economici che verranno sottoposti all’attenzione degli uffici regionali per un’approvazione definitiva.

Ambizioso progetto di miglioramento infrastrutturale

Il progetto complessivo prevede la creazione di uno snodo di alimentazione e collegamento che coinvolgerà cinque territori attualmente serviti da reti idriche separate. L’opera comprenderà la realizzazione di una presa d’acqua da BACU MUGGERIS, di un impianto di potabilizzazione centralizzato e di nuove condotte di approvvigionamento. Tuttavia, per la realizzazione di questo ambizioso piano, saranno necessari oltre 44 milioni di euro.

Serve agli abitanti un servizio efficiente e affidabile: queste iniziative sono parte di un piano più ampio per garantire un migliore accesso all’acqua potabile nelle comunità coinvolte.