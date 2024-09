Inseguimenti e arresti tra droga e resistenza: la cronaca di un’operazione della polizia a Roma

Ultimo aggiornamento il 23 Settembre 2024 by Giordana Bellante

Nella capitale italiana non si ferma la lotta contro lo spaccio di sostanze stupefacenti, un problema che continua a colpire molte comunità. Di recente, due episodi hanno catturato l’attenzione delle forze dell’ordine: un pericoloso inseguimento sul Grande raccordo anulare e l’arresto di un uomo sorpreso con della cocaina nel quartiere Fleming. In aggiunta, sono stati segnalati arresti legati a una rete di spaccio a Ottavia, nel municipio XIV. Queste operazioni rimarcano l’impegno delle autorità nel contrastare il traffico di droga e la criminalità associata.

Fuga sul GRA: in aggiunta alla consulenza, resistenza e arresto

Nel pomeriggio di ieri, la polizia stradale ha individuato un veicolo sospetto nei pressi dello svincolo Laurentina del Grande raccordo anulare. Gli agenti hanno intimato l’alt, ma gli occupanti dell’auto, una madre e suo figlio, hanno scelto di ignorare la richiesta e di darsi alla fuga. In un gesto audace e sconsiderato, hanno tentato di speronare il veicolo della polizia mentre cercavano di svignarsela nel traffico, creando situazioni di pericolo non solo per loro, ma anche per gli altri automobilisti.

Dopo un breve ma intenso inseguimento, gli agenti sono riusciti a fermare il veicolo. Durante la fuga, i due sono stati visti lanciare una borsa sulla carreggiata, che è stata recuperata dagli agenti. All’interno, gli agenti hanno scovato quattro involucri contenenti hashish per un peso complessivo di 4,2 chili. La situazione è diventata più seria quando gli investigatori, procedendo con una perquisizione dell’abitazione dei due, hanno rinvenuto del materiale destinato al confezionamento della droga.

A seguito di tali evidenze, madre e figlio sono stati arrestati con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. L’episodio ha messo in luce non solo il rischio associato allo spaccio di droga, ma anche la determinazione delle forze dell’ordine nel perseguire comportamenti illegali su strada.

La cocaina nel giubbotto: un arresto al Fleming

Un altro intervento significativo da parte della polizia è avvenuto nel quartiere Fleming. Qui, gli agenti del distretto Ponte Milvio hanno osservato un uomo impegnato in conversazioni sospette con un’altra persona. Notando un comportamento circospetto, le forze dell’ordine hanno deciso di intervenire. Durante il controllo dell’auto del sospettato, hanno scoperto un giubbotto poggiato sui sedili posteriori, contenente 18 dosi di cocaina, un mazzo di chiavi e un totale di 930 euro in contanti.

Un elemento chiave nella vicenda è stata una macchina per il sottovuoto rinvenuta all’interno del veicolo. Gli agenti hanno quindi proseguito esaminando l’abitazione dell’uomo, localizzata nel comune di Caprarola. Qui sono stati scoperti ulteriori elementi incriminatori: due bilancini di precisione, materiale per confezionare droga e oltre un chilo di cocaina già suddivisa in dosi, pronta per il mercato illecito.

Il 46enne romano è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Durante il processo, la procura ha chiesto e ottenuto la convalida dell’arresto da parte del giudice per le indagini preliminari, sottolineando l’importanza della tempestività nella lotta al traffico di droga.

Gli “assaggi” a Ottavia: un’indagine complessa

Il terzo episodio di rilevanza è avvenuto ad Ottavia, municipio XIV di Roma. Qui, gli investigatori del distretto Primavalle hanno condotto un’operazione mirata contro una rete di spaccio attiva sia nella capitale che in Umbria. Le indagini hanno portato all’arresto di un 31enne nella cui abitazione sono stati rinvenuti diversi tipi pregiati di hashish e marijuana, comunemente noti in gergo come “assaggi”.

Oltre al rinvenimento della droga, gli agenti hanno trovato anche un ingente quantitativo di denaro in contante, che ammonterebbe a circa 70 mila euro, e tutti gli strumenti necessari per la pesatura e preparazione dello stupefacente. Ulteriormente, è stata scoperta una documentazione che riportava una sorta di contabilità riguardante le attività illecite.

La procura di Roma ha richiesto e ottenuto dal giudice per le indagini preliminari la convalida dell’arresto del giovane, per cui è stata disposta anche la custodia cautelare in carcere. La complessità dell’operazione e la quantità di droga trovata evidenziano la serietà del fenomeno dello spaccio sul territorio romano e la risposta proattiva delle autorità competenti.

Questi episodi rappresentano solo una piccola parte dell’impegno incessante delle forze dell’ordine nella lotta contro la criminalità legata alla droga, un problema serio che continua a richiedere attenzione e interventi mirati per garantire la sicurezza della cittadinanza.