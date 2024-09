Inseguimento mozzafiato ad Alessandrino: due ladri sorpresi e arrestati durante furto in negozio

Ultimo aggiornamento il 4 Settembre 2024 by Giordana Bellante

Un audace tentativo di furto nella mattinata del 3 settembre ha scosso il tranquillo quartiere dell’Alessandrino, con un inseguimento che sembra uscito da un film d’azione. I protagonisti di questa vicenda sono due ladri che, in un’azione rapida e disperata, hanno cercato di rubare prodotti per l’igiene personale dal valore complessivo di circa 170 euro. La reazione immediata del personale di un negozio ha portato all’intervento delle forze dell’ordine e all’arresto dei malviventi, evidenziando la presenza di criminalità anche nei luoghi più insospettabili.

L’azione dell’improvvisato vigilante

La scoperta del furto

Verso le 11 del mattino, un dipendente del negozio, impegnato a sistemare la merce all’interno del magazzino, ha notato due uomini uscire frettolosamente dal locale. Ognuno di loro era carico di sacchetti pieni di prodotti rubati e di uno zaino, che dimostravano il piano orchestrato per eludere eventuali controlli. Riconoscendo la gravità della situazione, il dipendente ha immediatamente allertato il titolare del negozio, pronto a intervenire e a fermare i ladri.

L’inizio dell’inseguimento

Il titolare ha reagito prontamente, accorrendo verso l’uscita del negozio per fermare i ladri. L’inseguimento è iniziato lungo via delle Ciliegie, una strada che man mano si popolava di spettatori increduli. Il titolare ha iniziato a lanciare grida per attirare l’attenzione e allertare le autorità. La corsa frenetica è culminata in viale Palmiro Togliatti, una delle strade più trafficate della zona, dove la situazione ha preso una piega drammatica.

La cattura dei malviventi

L’intervento della polizia

Allertata dalle grida disperate del negoziante, una pattuglia della polizia ha raggiunto rapidamente il luogo. I ladri, un 29enne e un 33enne, si sono ritrovati circondati mentre cercavano di fuggire. In un tentativo disperato di evitare la cattura, uno dei ladri ha spinto a terra il dipendente che li inseguiva, ma la reazione rapida degli agenti ha fatto sì che la situazione degenerasse in una violenta colluttazione.

La fuga disperata

Un ladro ha deciso di attraversare in modo avventato il trafficato viale Palmiro Togliatti, sperando di guadagnare terreno per sfuggire all’arresto. Tuttavia, un poliziotto, assistito da altri agenti, è riuscito a fermarlo prontamente, chiudendo il cerchio attorno ai criminali. L’azione coordinata della polizia ha garantito un esito positivo, con entrambi i ladri sotto custodia.

Il profilo dei ladri

Uno schema criminale noto

Le indagini successive hanno rivelato che uno dei ladri aveva un passato criminale di tutto rispetto, avendo già tentato di investire un sacerdote, Don Coluccia, a Tor Bella Monaca. La sua lunga lista di reati comprende furti e aggressioni, dimostrando che la sua carriera criminale era ben consolidata.

Il complice con un piano dettagliato

L’altro malvivente, noto per i suoi tentativi di furto in un condominio e per aver aggredito vigili urbani, è stato trovato in possesso di uno zaino pieno di merce rubata e di un piede di porco, strumento utilizzato per forzare ingressi e serrature nel corso delle sue attività illecite. Questo evidente segno di premeditazione ha messo in luce la gravità dei reati di cui si sono resi protagonisti.

La rapina nel quartiere dell’Alessandrino ha messo in evidenza non solo la prontezza e il coraggio del personale del negozio, ma anche la presenza di una criminalità attiva, che colpisce anche nei luoghi più innocui, mettendo a rischio la serenità dei cittadini.