Ipotesi Accusatorie nel Calcio: Possibili Violazioni e Sanzioni

L’Indagine sul Milan: Possibili Implicazioni Economico-Gestionali

L’inchiesta riguardante la cessione del Milan dal fondo Elliott alla Redbird di Jerry Cardinale ha sollevato questioni legate a possibili violazioni di natura economico-gestionale. Secondo l’esperto di diritto sportivo, Cesare di Cintio, ci si trova attualmente in una fase di ipotesi accusatorie, che potrebbero portare a sanzioni che vanno dall’ammenda prevista dall’art. 31 del codice di giustizia sportiva della Figc fino all’esclusione dal campionato in casi gravi.

Analisi di Cesare di Cintio sulle Possibili Violazioni del Milan

Sul piano sportivo, l’avvocato Cesare di Cintio spiega che le ipotesi accusatorie si basano sull’articolo 31 del codice di giustizia sportiva, che evidenzia possibili violazioni di natura economico-gestionale da parte del Milan. Le accuse potrebbero riguardare la mancata produzione, l’alterazione o falsificazione di documenti funzionali al controllo della Figc, in relazione alla cessione del club rossonero. Inoltre, la federazione svolge funzioni di controllo sulle società professionistiche e sui passaggi di proprietà, e qualsiasi elusione delle norme potrebbe configurare un reato secondo l’art. 2638 del codice civile.

Possibili Implicazioni delle Violazioni: Sanzioni e Conseguenze per il Milan

Oltre alle possibili violazioni dell’art. 31, potrebbe essere contestata al Milan anche la violazione dell’art. 32 comma V del codice di giustizia sportiva della Figc. Tale violazione potrebbe comportare sanzioni come ammende o penalizzazioni in classifica di uno o più punti, a seconda della gravità dell’infrazione. Inoltre, secondo Di Cintio, potrebbe sorgere un’altra questione legata al controllo di più club partecipanti alle coppe europee da parte di una sola società, in violazione dell’articolo 5 del regolamento Uefa. Questo solleva interrogativi su possibili vantaggi fiscali o strategici derivanti da una simile operazione, aprendo a scenari di complessità che vanno oltre la mera violazione delle regole sportive.

Approfondimenti e Possibili Conseguenze delle Ipotesi Accusatorie