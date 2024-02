Israele-Hamas: Ultime notizie sulla guerra oggi 22 febbraio

Ministro Benny Gantz: Possibile Operazione Militare a Rafah durante il Ramadan

Il ministro del gabinetto di guerra israeliano, Benny Gantz, ha dichiarato che l’Idf è pronto a condurre un’operazione militare a Rafah durante il Ramadan, previsto per marzo, a meno che non venga raggiunto un accordo sugli ostaggi. Tuttavia, ha sottolineato che ci sono segnali positivi che un accordo potrebbe essere imminente.

Attacco Mortale presso Check Point: Una Persona Uccisa e Nove Feriti

Un attacco terroristico sulla Highway 1 vicino all’insediamento di Maale Adumim ha causato la morte di una persona e almeno nove civili feriti, come riportato da Eli Bin, direttore generale del servizio di ambulanze di Magen David Adom. La polizia israeliana ha confermato la morte di due terroristi sul luogo dell’attacco, avvenuto mentre sparavano ai veicoli in attesa di passare attraverso un posto di blocco.

Missile dal Libano Colpisce Casa in Alta Galilea

Questa mattina, un missile anticarro lanciato dal Libano ha colpito una casa privata nel villaggio di Yuval, nell’Alta Galilea, causando un incendio. Le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute prontamente, ma fortunatamente non ci sono stati feriti riportati. Un secondo missile anticarro è stato lanciato verso Kiryat Shmona, atterrando in un’area aperta, come riportato da Ynet News.

Missile Balistico Interdetto: Sospetto Attacco Houthi contro Eilat

L’esercito israeliano ha intercettato un missile balistico sul Mar Rosso, presumibilmente lanciato dai ribelli Houthi dello Yemen, che si dirigeva verso Eilat. Il sistema di difesa aerea Arrow ha abbattuto il missile, come riportato dal Times of Israel. Nonostante le scie di fumo visibili a Eilat, l’Idf ha confermato che il missile non ha violato lo spazio aereo israeliano. Al momento, non è stata ancora rivendicata la responsabilità per il lancio del missile.

