Istituto Romano di San Michele, l’arte dell’incisione protagonista: torna il Laboratorio Archivio Grafico Naturale

Ultimo aggiornamento il 6 Febbraio 2025 by Emiliano Belmonte

Un’esperienza artistica che unisce generazioni

Anche nel 2025, il Laboratorio Archivio Grafico Naturale torna all’Istituto Romano di San Michele, nel cuore del quartiere Tor Marancia, per offrire a bambini e anziani un’esperienza unica di scambio intergenerazionale attraverso l’arte e la memoria. Nato nella primavera del 2024 in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Poggiali Spizzichino, il progetto si propone di valorizzare il patrimonio artistico e culturale dell’Istituto, creando uno spazio di condivisione e sperimentazione creativa.

Un laboratorio riservato alla comunità interna

Il Laboratorio Archivio Grafico Naturale non è aperto al pubblico, ma è pensato per coinvolgere bambini dell’Istituto Comprensivo e ospiti anziani della struttura. Questo approccio permette di creare un ambiente intimo e protetto, dove le diverse generazioni possono confrontarsi e apprendere l’una dall’altra, utilizzando l’arte come strumento di espressione e connessione.

Attraverso la tecnica dell’incisione, il laboratorio offre ai partecipanti l’opportunità di sviluppare capacità artistiche, scoprendo nuove forme di comunicazione e interpretazione della realtà.

Le incisioni di Giorgio Fossati: un tesoro da esplorare

Uno degli elementi centrali del laboratorio è lo studio delle incisioni antiche tratte dal Libro delle favole di Giorgio Fossati, un volume stampato nel Settecento e rilegato nei primi anni del Novecento.

Queste opere, conservate nella biblioteca dell’Istituto Romano di San Michele, rappresentano una straordinaria testimonianza storica e artistica. Attraverso le immagini di paesaggi, alberi, fiumi e figure simboliche, i partecipanti imparano a leggere e reinterpretare il linguaggio dell’arte grafica, sperimentando il valore della stampa artistica nella storia.

Percorsi creativi tra tecnica e sperimentazione

Il laboratorio propone un approccio pratico, che permette ai partecipanti di cimentarsi in diverse tecniche artistiche, tra cui:

Ricalco e disegno, per studiare e riprodurre le incisioni storiche

Collage e pittura, per reinterpretare le immagini con un tocco personale

Monotipo, una tecnica di stampa che consente di realizzare opere uniche e irripetibili

L’interazione tra bambini e anziani è il cuore dell’esperienza: ogni attività diventa un’occasione per trasmettere conoscenze e raccontare storie, trasformando il laboratorio in uno spazio di crescita condivisa.

Un progetto per tramandare il patrimonio culturale

Oltre a essere un’esperienza artistica, il Laboratorio Archivio Grafico Naturale è un’iniziativa che mira a custodire e diffondere il patrimonio storico-artistico dell’Istituto Romano di San Michele.

Attraverso un approccio esperienziale, i partecipanti possono toccare con mano la storia dell’arte, acquisendo una maggiore consapevolezza del valore delle opere che studiano. Questo metodo rende il laboratorio un’occasione preziosa per conservare la memoria e trasmetterla alle generazioni future.

I punti di forza del Laboratorio Archivio Grafico Naturale

L’iniziativa si distingue per il suo valore educativo e culturale, offrendo:

Un’opportunità di incontro tra generazioni – Il confronto tra bambini e anziani favorisce la trasmissione di esperienze e saperi. Una risorsa artistica da esplorare – Le incisioni di Giorgio Fossati permettono ai partecipanti di avvicinarsi a un patrimonio storico di grande valore. Un’esperienza creativa immersiva – Ogni sessione introduce nuove tecniche artistiche, stimolando la sperimentazione e l’espressione personale. Un metodo didattico innovativo – L’unione tra teoria e pratica rende il laboratorio accessibile e coinvolgente per tutti i partecipanti.

L’arte come legame tra passato e futuro

Anche nel 2025, il Laboratorio Archivio Grafico Naturale rinnova il suo impegno nel valorizzare la cultura e la memoria artistica, offrendo un’occasione di crescita e condivisione per tutti i partecipanti. Grazie a questa esperienza, bambini e anziani possono esplorare il passato attraverso l’arte, riscoprendo il valore del dialogo e della creatività come strumenti di connessione tra generazioni.