Italia-Albania: Parlamento di Tirana approva accordo migranti

Approvato accordo sui migranti tra Albania e Italia

Il Parlamento albanese ha dato il via libera all’accordo sui migranti con l’Italia, nonostante le proteste dell’opposizione e dei gruppi per i diritti umani. L’intesa, riportata dal sito del quotidiano albanese Gazeta Shqiptare, prevede il trasferimento dei migranti soccorsi dall’Italia nei centri in Albania in attesa dell’esame delle domande d’asilo.

L’accordo ha ottenuto 77 voti favorevoli, con il sostegno dei 74 deputati del Partito Socialista di Edi Rama e di tre deputati del Partito per la Giustizia, l’Integrazione e l’Unità (Pdiu).

Durante le operazioni di voto, l’opposizione ha cercato di disturbare con fischietti, ma senza successo.

Prossimi passi per la ratifica dell’accordo

L’approvazione parlamentare rappresenta un passo significativo, ma l’accordo dovrà ancora essere ratificato con la firma del presidente albanese. Una volta completata questa fase, l’intesa sarà ufficialmente in vigore, aprendo la strada al trasferimento dei migranti verso i centri in Albania.

La firma del presidente costituisce l’ultimo step per la ratifica finale dell’accordo, che potrebbe avere implicazioni significative per entrambi i paesi coinvolti.

Reazioni e contestazioni all’accordo

L’accordo ha generato reazioni contrastanti, con l’opposizione che ha manifestato il proprio dissenso durante il voto parlamentare. Tuttavia, la maggioranza dei deputati ha espresso il proprio sostegno, aprendo la strada a una nuova fase nelle relazioni tra Albania e Italia in materia di gestione dei flussi migratori.

L’approvazione dell’accordo rappresenta un momento cruciale, che potrebbe avere ripercussioni significative sulle politiche migratorie dei due paesi e sull’accoglienza dei migranti in Europa.

