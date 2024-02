Juventus sconfitta dall’Udinese: Allegri in crisi, risultato e classifica

La Juventus sconfitta in casa dall’Udinese: 1-0 per i friulani

La partita si è svolta oggi a Torino per la 24esima giornata della Serie A, e ha visto la Juventus subire una sconfitta inaspettata contro l’Udinese, che ha vinto per 1-0. Il gol decisivo è stato segnato da Giannetti al 25′. Con questa vittoria, l’Udinese sale a 22 punti e si allontana dalla zona retrocessione, mentre la Juventus rimane a 53 punti, a -7 dall’Inter capolista e con solo un punto di vantaggio sul Milan.

La partita: una Juve in difficoltà e un gol fortunato per l’Udinese

La Juventus ha iniziato la partita con grande determinazione, creando subito pericoli per la porta avversaria. Tuttavia, dopo un inizio vivace, il ritmo è calato e la qualità del gioco è diminuita. La squadra di Allegri ha mostrato le solite difficoltà nella costruzione del gioco, permettendo all’Udinese di controllare la situazione senza correre rischi. Proprio grazie ad un errore di Alex Sandro, l’Udinese è riuscita a segnare il gol decisivo al 25′. Il brasiliano ha commesso un errore nel tentativo di liberare l’area di rigore, regalando così un assist perfetto a Giannetti, che ha segnato senza problemi. La reazione della Juventus è stata nervosa, ma non è riuscita a creare occasioni concrete.

La Juventus non riesce a reagire nella ripresa

Nella ripresa, la Juventus ha cercato di reagire, ma senza successo. La squadra di Allegri ha cercato di sfruttare un episodio favorevole al 56′, quando Milik ha deviato un cross basso, ma l’arbitro e il VAR hanno ritenuto che non ci fosse nulla di irregolare. Al 59′, invece, il gol segnato da Milik con un colpo di testa è stato annullato dall’arbitro, che ha ritenuto che il pallone avesse varcato la linea di fondo prima del cross di Chiesa. Nella ripresa, la Juventus non è mai riuscita a tirare in porta, ad eccezione di un’occasione all’82’, quando Yildiz non è riuscito a sfruttare un pallone invitante servito da Cambiaso. Nonostante un forcing finale, la Juventus non è riuscita a segnare e l’Udinese ha conquistato la sua terza vittoria in campionato.

In conclusione, la Juventus ha subito una sconfitta inaspettata in casa contro l’Udinese, che ha vinto per 1-0 grazie ad un gol fortunato di Giannetti. Questa sconfitta mette in difficoltà la Juventus, che rimane a -7 punti dall’Inter capolista e ha solo un punto di vantaggio sul Milan. D’altro canto, l’Udinese può gioire per una vittoria importante che lo allontana dalla zona retrocessione.

