Kate Middleton: La Sua Dichiarazione Sul Foto Editing

Kate Middleton rompe il silenzio riguardo alla controversia scatenata dalla foto ritoccata, ammettendo di aver apportato modifiche personali all’immagine. In un inaspettato annuncio sui canali ufficiali della famiglia reale, ha confessato: “Come molti fotografi dilettanti, ogni tanto sperimento con l’editing. Chiedo sincere scuse per l’incomprensione generata“.

Le Emozioni di Kate Middleton

Sottoscrivendosi con la lettera C, abbreviazione del suo nome Catherine, Kate Middleton ha chiarito che l’intervento sulla foto non è stato intenzionale, negando qualsiasi intento di ingannare nel diffondere la foto retocata durante la celebrazione del Mother’s Day in Gran Bretagna. Ecco il messaggio completo:

“Come molti fotografi amatoriali, talvolta mi diverto a fare editing. Chiedo scusa per eventuali malintesi causati dalla foto di famiglia condivisa ieri. Spero che tutti abbiano trascorso una gioiosa festa della mamma. C“

Scoperta la Manipolazione Fotografica: Analyzing i Dettagli Sospetti

Nel giorno speciale dedicato alle mamme in Inghilterra, i reali decisero di rilasciare la prima immagine ufficiale di Kate Middleton dopo il suo intervento chirurgico addominale. Tuttavia, le agenzie di stampa rilevarono immediatamente delle incongruenze, poiché secondo le linee guida ufficiali, immagini ritoccate o alterate non possono essere distribuite. Di conseguenza, lo scatto fu ritirato. I dettagli sospetti includono la manica del maglione di Charlotte, gli scalini sullo sfondo che sembrano alterati, il maglione non simmetrico di Louis e una cerniera sulla giacca di Kate che appare modificata.